Посадіть ці 5 рослин біля редиски: урожай збиратимете відрами
- Посадка цибулі-порею, салату-латуку, гороху, кропу та шпинату біля редиски може покращити її врожайність.
- Ці рослини виконують різні ролі, такі як відлякування шкідників, покращення ґрунту та захист від комах.
Лютий – це той місяць, коли городникам вже слід починати планування городу. А редиска – один з перших весняних овочів, що росте неймовірно швидко та рясно, якщо підібрати правильних компаньйонів.
Досвідчені городники вже давно знають, що сусідство овочів та фруктів дуже сильно впливає на їхню врожайність. І тому планування грядок городу – не примха, а сувора необхідність, пише The Spruce.
Що посадити біля редиски на городі?
Цибуля-порей
Порей – це неймовірний сусід для редиски. Досить специфічний та сильний запах цибулі може захистити ваші грядки від капустянки, слимаків та попелиці.
Салат-латук
Тут обидві рослини допомагають одна одній: редиска своїм глибшим корінням розпушує ґрунт та створює краще середовище для росту салату. Але й редиска отримає користь: коли її садять поряд з рослинами салату, вона, як правило, має більш ніжний та соковитий смак.
Горох
Це – ще одна чудова рослина-компаньйон для редиски. Горох додає у ґрунт азот, а це сприяє швидкому та активному росту коренеплоду. І, враховуючи те, що горох – це в'юнка рослина, що росте вгору, він не конкуруватиме з редискою за простір.
І редиску, і горох можна садити дуже рано – щойно ґрунт розмерзнеться та стане придатним до обробки.
Кріп
Кріп – це корисна трава, яка точно має бути на вашому городі. Передусім, кріп привабить на ділянку кількох дуже корисних комах: бджіл, метеликів, сонечка тощо. А також і кріп, і редиска потребують однакової температури та середовища.
Шпинат
І шпинат, і редиску можна вирощувати і навесні, і восени, коли температура ще надто низька для багатьох інших рослин, пише Better Homes&Gardens. І посадка цих двох культур разом – це чудовий спосіб заощадити місце у саду.
Редиска також розпушує надто щільний ґрунт, і це полегшує ріст коренів шпинату. Окрім того, листя редису діє як пастка для блішок та решти комах – і так ця рослина захищає шпинат.
Що ще слід знати дачникам?
