Досвідчені городники вже давно знають, що сусідство овочів та фруктів дуже сильно впливає на їхню врожайність. І тому планування грядок городу – не примха, а сувора необхідність, пише The Spruce.

Цікаво Зробіть це перед пранням джинсів, щоб вони не втратили колір: простий лайфхак

Що посадити біля редиски на городі?

Цибуля-порей

Порей – це неймовірний сусід для редиски. Досить специфічний та сильний запах цибулі може захистити ваші грядки від капустянки, слимаків та попелиці.

Салат-латук

Тут обидві рослини допомагають одна одній: редиска своїм глибшим корінням розпушує ґрунт та створює краще середовище для росту салату. Але й редиска отримає користь: коли її садять поряд з рослинами салату, вона, як правило, має більш ніжний та соковитий смак.

Горох

Це – ще одна чудова рослина-компаньйон для редиски. Горох додає у ґрунт азот, а це сприяє швидкому та активному росту коренеплоду. І, враховуючи те, що горох – це в'юнка рослина, що росте вгору, він не конкуруватиме з редискою за простір.

І редиску, і горох можна садити дуже рано – щойно ґрунт розмерзнеться та стане придатним до обробки.

Кріп

Кріп – це корисна трава, яка точно має бути на вашому городі. Передусім, кріп привабить на ділянку кількох дуже корисних комах: бджіл, метеликів, сонечка тощо. А також і кріп, і редиска потребують однакової температури та середовища.

Шпинат

І шпинат, і редиску можна вирощувати і навесні, і восени, коли температура ще надто низька для багатьох інших рослин, пише Better Homes&Gardens. І посадка цих двох культур разом – це чудовий спосіб заощадити місце у саду.

Редиска також розпушує надто щільний ґрунт, і це полегшує ріст коренів шпинату. Окрім того, листя редису діє як пастка для блішок та решти комах – і так ця рослина захищає шпинат.

Що ще слід знати дачникам?