Чому батареї погано гріють: елементарний спосіб відновити тепло
- Радіатори можуть погано прогрівати кімнату через накопичення сміття, що знижує їх теплову ефективність, а також викликає неприємний запах.
- Щоб відновити тепло, слід почистити батареї пилососом та м'яким розчином, а також перевірити наявність повітря всередині, яке потрібно спустити.
Досить часто буває таке, що радіатори погано прогрівають кімнату. Часом проблема не така глобальна, як може здатися на перший погляд. Потрібно лише розібратися з причиною.
Радіатори накопичують сміття, які знижують їхню теплову ефективність, пише 24 Канал з посиланням на Express. Окрім того, вони ще й викликають неприємний запах, коли нагріваються.
Читайте також Як зробити дім теплішим на 10 градусів без опалення: простий трюк на 5 секунд
Як відновити тепло в оселі?
Найкраще мити батареї тоді, коли вони холодні. Тому варто дочекатися відключення світла або вимкнути опалення, якщо воно у вас не центральне. Далі скористайтеся пилососом з довгою насадкою, щоб очистити важкодоступні кути.
Після цього батареї потрібно помити. Приготуйте м’який розчин на основі теплої води та кількох крапель засобу для миття посуду. Тоді протріть поверхню губкою та змийте залишки засобу чистою водою, а тоді витріть все насухо.
Покращити тепло радіатора досить просто / Фото Freepik
Якщо ж після такої чистки і миття батарея знову буде гріти погано, то ознакою може бути скупчення повітря всередині. У такому випадку потрібно спустити зайде повітря.
А ще більшість українців роблять банальні помилки, які перешкоджають розповсюдженню теплу по кімнаті. До прикладу, диван здатен утримувати тепло чи меблі, які розміщені поруч з батареями. Фахівці радять не тримати близько до радіаторів меблі, оскільки тепло з часом може їх пошкодити.
Одяг також здатен перекривати потік повітря. Якщо накрити батареї рушниками чи светрами, то процес блокується. Речі вбирають в себе значну частину тепла, тому замість того, щоб гріти кімнату, радіатор витрачає енергію на сушіння.
До слова, перед зимою всі починають чистити камін, але не всі засоби можна використовувати, пише Rightonbracket. Не використовуйте абразивні або легкозаймисті хімікати для чищення каміна, оскільки вони можуть пошкодити цеглу та становити загрозу безпеці. Для чищення скла каміна використовуйте спеціальні засоби, уникати агресивних речовин, які можуть його подряпати.
Які ще підказки для дому треба знати?
Улюблений килимок у ванній є найбільш забрудненою річчю, оскільки він вбирає воду та мікроби, які розвиваються швидко.
Дотримуйтесь звичок, як-от протирання лап домашніх улюбленців та знімання взуття біля порогу, щоб зменшити кількість пилу та бруду на підлозі.
Часті питання
Чому радіатори можуть втрачати теплову ефективність?
Радіатори можуть втрачати теплову ефективність через накопичення сміття всередині, що знижує їхню здатність ефективно нагрівати приміщення. Крім того, це може викликати неприємний запах при нагріванні.
Як правильно чистити радіатори для відновлення тепла в оселі?
Щоб правильно очистити радіатори, слід почекати, поки вони охолонуть, або вимкнути опалення. Використовуйте пилосос з довгою насадкою для очищення важкодоступних місць, а потім промийте радіатори м'яким розчином на основі теплої води та засобу для миття посуду. Після цього змийте залишки чистою водою та витріть насухо.
Які помилки можуть перешкоджати розповсюдженню тепла по кімнаті?
Помилки, які можуть перешкоджати розповсюдженню тепла, включають розміщення меблів занадто близько до радіаторів, що утримує тепло, а також накриття радіаторів одягом, який блокує потік повітря і поглинає тепло.