Почему батареи плохо греют: элементарный способ восстановить тепло: элементарный способ восстановить тепло

Почему батареи плохо греют: элементарный способ восстановить тепло
- Радиаторы могут плохо прогревать комнату из-за накопления мусора, что снижает их тепловую эффективность, а также вызывает неприятный запах.
- Чтобы восстановить тепло, следует почистить батареи пылесосом и мягким раствором, а также проверить наличие воздуха внутри, который нужно спустить.
Довольно часто бывает такое, что радиаторы плохо прогревают комнату. Порой проблема не такая глобальная, как может показаться на первый взгляд. Нужно лишь разобраться с причиной.
Радиаторы накапливают мусор, которые снижают их тепловую эффективность, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Кроме того, они еще и вызывают неприятный запах, когда нагреваются.
Как восстановить тепло в доме?
Лучше всего мыть батареи тогда, когда они холодные. Поэтому стоит дождаться отключения света или выключить отопление, если оно у вас не центральное. Далее воспользуйтесь пылесосом с длинной насадкой, чтобы очистить труднодоступные углы.
После этого батареи нужно помыть. Приготовьте мягкий раствор на основе теплой воды и нескольких капель средства для мытья посуды. Тогда протрите поверхность губкой и смойте остатки средства чистой водой, а потом вытрите все насухо.
Улучшить тепло радиатора достаточно просто / Фото Freepik
Если же после такой чистки и мытья батарея снова будет греть плохо, то признаком может быть скопление воздуха внутри. В таком случае нужно спустить зайдет воздух.
А еще большинство украинцев делают банальные ошибки, которые препятствуют распространению тепла по комнате. К примеру, диван способен удерживать тепло или мебель, которые размещены рядом с батареями. Специалисты советуют не держать близко к радиаторам мебель, поскольку тепло со временем может их повредить.
Одежда также способна перекрывать поток воздуха. Если накрыть батареи полотенцами или свитерами, то процесс блокируется. Вещи впитывают в себя значительную часть тепла, поэтому вместо того, чтобы греть комнату, радиатор тратит энергию на сушку.
Какие еще подсказки для дома надо знать?
Любимый коврик в ванной является наиболее загрязненной вещью, поскольку он впитывает воду и микробы, которые развиваются быстро.
Следуйте привычкам, например протирание лап домашних любимцев и снятие обуви у порога, чтобы уменьшить количество пыли и грязи на полу.
