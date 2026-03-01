У цей час найчастіше підводять прості речі – зайвий полив, підживлення занадто рано, розпушування біля стебла та відсутність притінення, пише Vsn. Висадка розсади здається фінальним етапом складної роботи. Насправді ж усе лише починається.

Які помилки не можна допускати з розсадою?

Перші 7 – 10 днів у відкритому ґрунті визначають, чи стане рослина сильною, чи так і залишиться слабкою. У цей час вона переживає стрес, відновлює травмовані корінці та звикає до нового середовища. Саме в ці дні городники найчастіше шкодять їй надмірною турботою.

Буде рясний врожай / Фото Unsplash

Одна з найпоширеніших помилок – частий полив. Багато хто боїться, що розсада пересохне, і починає зволожувати ґрунт щодня. Надлишок води не допомагає, а заважає. Якщо верхній шар постійно вологий, коріння не розвивається вглиб і не шукає воду самостійно.

У підсумку формується поверхнева, слабка система, яка в спекотні дні не здатна забезпечити рослину вологою. Після посадки достатньо одного рясного поливу, далі варто зробити паузу й орієнтуватися на погоду та тип ґрунту.

Ще одна помилка – розпушування ґрунту біля стебла відразу після висадки. Намір "дати повітря корінню" зрозумілий, але молоді корінці в цей період дуже крихкі. Навіть обережні рухи сапкою чи рукою можуть їх травмувати й затримати ріст.

Перший тиждень ґрунт біля рослини краще не турбувати. Якщо потрібно зберегти вологу, доцільніше використати мульчу. Сонце також може стати випробуванням. Навіть якщо розсада росла на підвіконні або в теплиці, прямі промені на відкритій ділянці – зовсім інше навантаження. Коренева система ще не працює на повну, а листя активно випаровує вологу.

У результаті рослина швидко в’яне. У перші 3–5 днів варто забезпечити легке притінення – агроволокном, сіткою або будь-яким доступним матеріалом. І нарешті – паніка через легке прив’ядання. Невелика втрата тургору в перші дні після пересадки є природною реакцією.

Якщо листя відновлюється вранці або ввечері, процес адаптації відбувається нормально. У такі моменти не потрібно терміново заливати грядку водою чи шукати добрива. Після висадки розсаді потрібен спокій. Чим менше втручання в цей період, тим більше шансів отримати міцну кореневу систему, здорову зелень і добрий урожай.

Коли і як удобрювати розсаду?

Найважливіше для розсади – ґрунт. Він має бути родючим, легким і добре дренованим, бажано з додаванням компосту або торфу, пише Onet. Молоді саджанці не переносять застою води, тому горщики повинні мати дренаж, а полив має бути регулярним, але не надмірним – в ідеалі ґрунт має залишатися злегка вологим.

Крім того, варто пам’ятати про удобрення, щоб забезпечити розсаду необхідними поживними речовинами. Розсаду та молоді саджанці зазвичай не удобрюють. Вони можуть негативно реагувати на надлишок поживних речовин, тому для підтримки належного мінерального балансу в ґрунт зазвичай додають натуральне добриво.

Підживлення починають на етапі розсади, через два-три тижні після посіву. Робити це слід регулярно та помірно. Рослинам у цей час потрібен азот, який підтримує розвиток листя, а також калій і фосфор, які визначають цвітіння, розмір і якість плодів.

