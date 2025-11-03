Собранные листья с деревьев нужно превратить в компост, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Нужно всего 12 месяцев на разложение.

Читайте также "Собственное производство" на подоконнике: блогер показала, как вырастить ананас из отходов

Как переработать опавшие листья?

Сначала опавшие листья надо собрать граблями и расфасовать в мешки. Накопившиеся желтые листья внутри мешков могут быть влажными, но не слишком. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить лишнюю влагу, проколите дно мешков.

Далее старые мешки надо плотно завязать, чтобы начался процесс разложения. После наведенного порядка с листьями во дворе и саду, мешки нужно отложить подальше до следующего года.



Осенние листья могут стать компостом / Фото Pexels

Уже следующей осенью питательным содержанием компоста можно замульчировать грядки и бордюры и улучшить качество почвы. Такой процесс сбора и компостирования опавших листьев можно повторять каждый год.

Ресурс Martha Stewart пишет, что опавшие листья для сада является полезным. Когда оно разлагается, то наделяет почву питательными и органическими веществами, способствуя улучшенному качеству почвы.

Некоторые дачники не собирают листья, но используют газонокосилку для того, чтобы его измельчить. Измельченные листья быстрее разлагаются и могут прекрасно использоваться как мульча для клумб или грядок.

А еще сухие листья подойдут для укрытия растений. На зиму листьями можно укрыть хризантемы, гортензии и розы. А еще определенную часть листьев можно оставить в кустарниках. В этих местах часто живут ежи, поэтому листья помогут им лучше перезимовать в тепле.

Какие садовые лайфхаки стоит знать?