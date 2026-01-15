Як вижити у холодній квартирі: поради досвідченої альпіністки

Росіяни цілеспрямовано нищать українську енергосистему. Варто навчитися пристосовуватися до складних умов та забезпечувати собі комфорт навіть у такій ситуації.

Енергетики працюють цілодобово, але через значні пошкодження повертати світло й тепло в будинки дуже важко. Досвідчена альпіністка Тетяна Яловчак розповіла про корисні способи, які дозволять пережити тривалу відсутність тепла у помешканні, розповідає 24 Канал з посиланням на "Київ 24".

Як зігрітися у холодній квартирі?

Встановіть намет або вігвам

Зменшити простір, який потрібно нагріти – перший крок, втілити який допоможе майстерність будувати вігвам, яку кожен здобув у дитинстві.

У невеликому замкненому просторі значно простіше зберегти тепло – його можна буквально "утримати" власним диханням,

– розповіла рекордсменка.

Треба навчитися переживати холод вдома / Фото Freepik

Купіть швидкий нагрівач води

Дуже важливо мати можливість швидко закипʼятити воду. Наприклад, туристичне обладнання Jetboil кипʼятить літр води за 2 хвилини.

Також у пригоді стануть газові пальники, якщо вдома лише електрична плита.

Шапка

Головний убір дозволяє тілу почуватися у теплі. Одяг також повинен бути легким, але теплим – наприклад, на флісі.

Про ще варто попіклуватися?

Грілки можуть стати справжнім порятунком. Вони довго тримають тепло та не дадуть замерзнути, підказує Morele.

Також ретельніше дбайте про напої – імбир дасть відчуття тепла. Гостра їжа також буде більш доречною, коли у помешканні холодно.

