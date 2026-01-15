Укр Рус
Лайфхаки Хитрощі на щодень Як вижити у холодній квартирі: поради досвідченої альпіністки
15 січня, 06:20
2

Як вижити у холодній квартирі: поради досвідченої альпіністки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Росіяни цілеспрямовано нищать українську енергосистему, що ускладнює повернення тепла в будинки.
  • Альпіністка Тетяна Яловчак рекомендує встановити намет для зменшення простору, який потрібно нагріти, і використовувати швидкий нагрівач води для комфорту у холодній квартирі.

Росіяни цілеспрямовано нищать українську енергосистему. Варто навчитися пристосовуватися до складних умов та забезпечувати собі комфорт навіть у такій ситуації.

Енергетики працюють цілодобово, але через значні пошкодження повертати світло й тепло в будинки дуже важко. Досвідчена альпіністка Тетяна Яловчак розповіла про корисні способи, які дозволять пережити тривалу відсутність тепла у помешканні, розповідає 24 Канал з посиланням на "Київ 24"

Буде корисно Пралка служитиме 10 років як нова: що потрібно робити після кожного прання

Як зігрітися у холодній квартирі? 

  • Встановіть намет або вігвам 

Зменшити простір, який потрібно нагріти – перший крок, втілити який допоможе майстерність будувати вігвам, яку кожен здобув у дитинстві. 

У невеликому замкненому просторі значно простіше зберегти тепло – його можна буквально "утримати" власним диханням, 
– розповіла рекордсменка. 

Треба навчитися переживати холод вдома / Фото Freepik 

  • Купіть швидкий нагрівач води

Дуже важливо мати можливість швидко закипʼятити воду. Наприклад, туристичне обладнання Jetboil кипʼятить літр води за 2 хвилини. 

Також у пригоді стануть газові пальники, якщо вдома лише електрична плита. 

  • Шапка 

Головний убір дозволяє тілу почуватися у теплі. Одяг також повинен бути легким, але теплим – наприклад, на флісі. 

Про ще варто попіклуватися? 

Грілки можуть стати справжнім порятунком. Вони довго тримають тепло та не дадуть замерзнути, підказує Morele

Також ретельніше дбайте про напої – імбир дасть відчуття тепла. Гостра їжа також буде більш доречною, коли у помешканні холодно. 

Які поради стануть у пригоді? 

  • Покладіть цю річ у взуття – і ноги не замерзатимуть навіть при -20. 

  • А цей копійчаний предмет допоможе позбутися конденсату на вікнах. 

Часті питання

Які поради щодо збереження тепла в холодній квартирі надає Тетяна Яловчак?

Тетяна Яловчак радить встановити намет або вігвам, щоб зменшити простір, який потрібно нагріти. У невеликому замкненому просторі легше зберегти тепло — його можна буквально "утримати" власним диханням.

Як можна швидко нагріти воду в умовах відсутності електрики?

Для швидкого нагрівання води можна використовувати туристичне обладнання, наприклад Jetboil, який кип'ятить літр води за 2 хвилини. Якщо вдома лише електрична плита, у пригоді стануть газові пальники.

Який одяг рекомендується носити, щоб зберегти тепло тіла?

Рекомендується носити головний убір, щоб тіло почувалося у теплі. Одяг повинен бути легким, але теплим — наприклад, на флісі.