Как выжить в холодной квартире: советы опытной альпинистки
- Россияне целенаправленно уничтожают украинскую энергосистему, что затрудняет возвращение тепла в дома.
- Альпинистка Татьяна Яловчак рекомендует установить палатку для уменьшения пространства, которое нужно нагреть, и использовать быстрый нагреватель воды для комфорта в холодной квартире.
Россияне целенаправленно уничтожают украинскую энергосистему. Стоит научиться приспосабливаться к сложным условиям и обеспечивать себе комфорт даже в такой ситуации.
Энергетики работают круглосуточно, но из-за значительных повреждений возвращать свет и тепло в дома очень трудно. Опытная альпинистка Татьяна Яловчак рассказала о полезных способах, которые позволят пережить длительное отсутствие тепла в доме, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Киев 24".
Как согреться в холодной квартире?
- Установите палатку или вигвам
Уменьшить пространство, которое нужно нагреть – первый шаг, воплотить который поможет мастерство строить вигвам, которое каждый получил в детстве.
В небольшом замкнутом пространстве значительно проще сохранить тепло – его можно буквально "удержать" собственным дыханием,
– рассказала рекордсменка.
Надо научиться переживать холод дома / Фото Freepik
- Купите быстрый нагреватель воды
Очень важно иметь возможность быстро вскипятить воду. Например, туристическое оборудование Jetboil кипятит литр воды за 2 минуты.
Также пригодятся газовые горелки, если дома только электрическая плита.
- Шапка
Головной убор позволяет телу чувствовать себя в тепле. Одежда также должна быть легкой, но теплой – например, на флисе.
О чем еще стоит позаботиться?
Грелки могут стать настоящим спасением. Они долго держат тепло и не дадут замерзнуть, подсказывает Morele.
Также тщательно заботьтесь о напитках – имбирь даст ощущение тепла. Острая пища также будет более уместной, когда в доме холодно.
Какие советы пригодятся?
Частые вопросы
