Как выжить в холодной квартире: советы опытной альпинистки

Россияне целенаправленно уничтожают украинскую энергосистему. Стоит научиться приспосабливаться к сложным условиям и обеспечивать себе комфорт даже в такой ситуации.

Энергетики работают круглосуточно, но из-за значительных повреждений возвращать свет и тепло в дома очень трудно. Опытная альпинистка Татьяна Яловчак рассказала о полезных способах, которые позволят пережить длительное отсутствие тепла в доме, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Киев 24".

Как согреться в холодной квартире?

Установите палатку или вигвам

Уменьшить пространство, которое нужно нагреть – первый шаг, воплотить который поможет мастерство строить вигвам, которое каждый получил в детстве.

В небольшом замкнутом пространстве значительно проще сохранить тепло – его можно буквально "удержать" собственным дыханием,

– рассказала рекордсменка.

Надо научиться переживать холод дома / Фото Freepik

Купите быстрый нагреватель воды

Очень важно иметь возможность быстро вскипятить воду. Например, туристическое оборудование Jetboil кипятит литр воды за 2 минуты.

Также пригодятся газовые горелки, если дома только электрическая плита.

Шапка

Головной убор позволяет телу чувствовать себя в тепле. Одежда также должна быть легкой, но теплой – например, на флисе.

О чем еще стоит позаботиться?

Грелки могут стать настоящим спасением. Они долго держат тепло и не дадут замерзнуть, подсказывает Morele.

Также тщательно заботьтесь о напитках – имбирь даст ощущение тепла. Острая пища также будет более уместной, когда в доме холодно.

Какие советы пригодятся?