Краще дозрівання відбувається через слабку активність шкідників, а от прохолодні ночі, як виявилося, здатні покращити смак плодів, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Що посадити на городні восени?

Зелень

Для посадки в осінню пору підходить салат-лутук, шпинат, гірчиця, рукола та листовий буряк.

Редис

Ця осіння культура досить швидко дозріває. Деякі види вже зеленіють на грядках через 20 днів. Овочі люблять рости на неудобрених ґрунтах. Для гарного розвитку кореневої системи, сходи потрібно проріджувати якомога раніше.

Зелена цибуля

Городниці часто садять восени зелену цибулю, щоб мати свіжу зелень на різних стадіях розвитку.

Буряк

Для тих, хто хоче зібрати ще один урожай овочів, варто звернути увагу на посадку буряка.

Морква

Заморозки позитивно впливають на моркву, тож від заморозків вона стає лише солодшою. Дачники радять обирати скоростиглі сорти, щоб отримати урожай вже до зими.



Моркву можна садити восени / Фото Pexels

Цибуля-порей

Цей вид цибулі добре росте в прохолодну погоду, а під час осінньої посадки навіть набуває солодшого смаку.

Кріп

Зелень добре росте в прохолодну погоду. Дачники рекомендують садити кріп на сонячному місці.

Броколі

Восени можна посадити навіть броколі, яке любить рости в помірній температурі. Городники рекомендують обирати холодостійкі чи скоростиглі сорти. Рости броколі любить на добре дренованому та удобреному ґрунті.

Які дерева можна посадити восени?

Восени рекомендовано садити морозостійкі дерева – яблуні, груші, вишні, черешні, персики та хурму, зазначає ресурс Better Homes & Gardens. Від осені до весни вони встигнуть прижитися. Дачники радять дерева садити на добре дренованих, сонячних ділянках, забезпечуючи їх мульчею для збереження вологи та захисту від морозів.

