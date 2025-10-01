Лучшее созревание происходит из-за слабой активности вредителей, а вот прохладные ночи, как оказалось, способны улучшить вкус плодов, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Что посадить на огородные осенью?

Зелень

Для посадки в осеннюю пору подходит салат-лутук, шпинат, горчица, руккола и листовая свекла.

Редис

Эта осенняя культура достаточно быстро созревает. Некоторые виды уже зеленеют на грядках через 20 дней. Овощи любят расти на неудобренных почвах. Для хорошего развития корневой системы, всходы нужно прореживать как можно раньше.

Зеленый лук

Огородницы часто сажают осенью зеленый лук, чтобы иметь свежую зелень на разных стадиях развития.

Свекла

Для тех, кто хочет собрать еще один урожай овощей, стоит обратить внимание на посадку свеклы.

Морковь

Заморозки положительно влияют на морковь, поэтому от заморозков она становится только слаще. Дачники советуют выбирать скороспелые сорта, чтобы получить урожай уже к зиме.



Морковь можно сажать осенью / Фото Pexels

Лук-порей

Этот вид лука хорошо растет в прохладную погоду, а во время осенней посадки даже приобретает более сладкий вкус.

Укроп

Зелень хорошо растет в прохладную погоду. Дачники рекомендуют сажать укроп на солнечном месте.

Брокколи

Осенью можно посадить даже брокколи, которое любит расти в умеренной температуре. Огородники рекомендуют выбирать холодостойкие или скороспелые сорта. Расти брокколи любит на хорошо дренированной и удобренной почве.

Какие деревья можно посадить осенью?

Осенью рекомендуется сажать морозостойкие деревья – яблони, груши, вишни, черешни, персики и хурму, отмечает ресурс Better Homes & Gardens. С осени до весны они успеют прижиться. Дачники советуют деревья сажать на хорошо дренированных, солнечных участках, обеспечивая их мульчей для сохранения влаги и защиты от морозов.

