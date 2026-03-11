Яблунева плодожерка – це нічний метелик до 2 сантиметрів з розмахом крил, пише Radio Club. Cамки відкладають яйця на зав’язі плодів та листках, а вже через кілька днів гусениці прогризають шкірку яблука й проникають у м’якоть.

Шкідники можуть спокійно зимувати під корою дерев чи в опалих плодах, які не прибрали з осені, а вже навесні – активізуватися. Одна популяція таких яблуневих плодожерок може знищити частину врожаю, тому варто садівникам варто братися за вирішення проблеми.

Як позбутися яблуневої плодожерки?

Санітарний "детокс" стовбурів

Перед тим, як дерево остаточно прокинеться, варто оглянути кору. Личинки плодожерки зимують у щільних коконах в тріщинах чи під відшарованою корою. Щоб зняти мертву кору варто скористатися металевим скребком. Під дерево постеліть тканину, щоб потім спалити все сміття. Цей метод знищить 70% зимуючих особин.

Феромонні пастки

Метелики починають активно літати, коли вечірня температура тримається на рівні +15°C. Зазвичай це стається із завершенням цвітіння яблунь. У цю пору варто повісити пастки в кроні з південного боку. Якщо в таку пастку потрапить за день хоча б 5 метеликів, то вже через тиждень варто починати обприскування.



Яблуню можна врятувати від черв'яків / Фото Pexels

Інсектицидний удар

Фаза утворення зав’язі – критичний момент, бо саме в цей час гусениці починають пролізати до плодів. Дачникам радять використовувати сучасні інгібітори синтезу хітину ("Матч") чи системні препарати ("Кораген", "Ампліго"). Вони діють на яйця й личинки, не даючи їм можливості прогризти шкірку яблука.

Біологічний захист

Не всі садівники хочуть використовувати хімічні засоби. У такому випадку можна скористатися біопрепаратами, коли температура повітря підніметься вище +18°C. Найкраще використовувати "Лепідоцид" чи "Бітоксибацилін". Проте слід пам’ятвати, що біопрепарати швидко змиваються дощем, тому обробку варто проводити кожного тижня за наявності опадів.

Встановлення ловильних поясів

Наприкінці весни перші гусениці, які встигнуть вирости, почнуть шукати місце для заляльковування, щоб ставити пастки на стовбурах. У цей час треба обмотати штамби дерев смужками мішковини чи гофрованого паперу шириною 15 – 20 сантиметрів на висоті пів метра від землі. Раз на тиждень їх треба перевіряти й знизувати шкідників, які там заховалися.

Відома господиня й садівниця Марта Стюарт рекомендує садити колоновидну яблуню. Цей сорт яблунь займає мінімум простору, тому ідеально підходять для невеликих садів. Дерева виростають компактні, тому полегшують обрізку й боротьбу зі шкідниками. Яблуня почне плодоносити через 2 – 4 роки після посадки.

Що ще варто знати садівникам?