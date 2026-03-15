Проте не лише в цьому причина зменшеного плодоношення груші, йдеться на ютуб-каналі "Секрети урожаю". Виявляється, що поширеною помилкою є ігнорування кута відходження гілок.

Чому груша не плодоносить?

Якщо гілки ростуть від стовбура під кутом менше ніж 45°, то їхнє з’єднання з деревом залишається слабким. При появі урожаю, такі гілки не витримують ваги плодів і відламуються, залишаючи на дереві великі рани.

Ще одна помилка – це так звана "стрижка під гребінець". Коли верхівки обрізають на одній висоті, то дерево починає активно нарощувати вовчки. Через це замість формування плодів з’являється маса пагонів, яка загущує крону й затінює її. У результаті створюються сприятливі умови для розвитку хвороб.

Як стимулювати плодоношення?

Квіткові бруньки груша закладає переважно на гілках, що ростуть горизонтально, а вертикальні пагони спрямовані на ріст деревини. Саме тому найкращим прийомом вважається відхилення молодих гілок у горизонтальне положення.

Для цього достатньо їх зафіксувати мотузками чи підвісити невеликі вантажі. Цей метод уповільнює ріст й допомагає дереву спрямувати сили на формування майбутніх плодів.

Центральний провідник гілок повинен бути найсильнішим та вищим за всі інші. Скелетні гілки мають бути тоншими за стовбур та коротшими за верхівку десь на 20 сантиметрів.

Нижній ярус повинен бути найширшим. Якщо ж верхні гілки розростуться ширше, то затінять нижні, тож вони поступово почнуть відмирати й перестануть плодоносити.

Коли обрізати грушу?

У березні формують основний скелет крони. Роботу треба проводити до початку сокоруху і тільки після відсутності сильних морозів.

Влітку видаляють вовчки й прищипують верхівки пагонів, щоб перерозподілити поживні речовини. Восени виконують лише санітарну оброку – прибирають пошкоджені чи хворі гілки. Після весняної обрізки рекомендовано внести азотні добрива, які допомагають груші швидше відновитися.

Усе про догляд за грушею: дивіться відео

У березні можна посадити в саду груші Кіффера, пише Марта Стюарт. Перевага груш у тому, що вони добре адаптуються до різних кліматичних умов та здатні витримувати холод краще за інші фруктові дерева. Окрім того, груші дають доволі хороший урожай. Щоб отримати швидше плоди, варто лише купити більш зрілу грушу. Груші сорту Кіффера здатні самозапилюватися, тому добре підходять для новачків.

