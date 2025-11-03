Підказка, яка видає досвідчених водіїв: що покласти в салон авто, щоб не запотівало лобове скло
- Запотівання скла в авто є поширеною проблемою з настанням холодів.
- Є прості рішення, які допоможуть уникнути цієї проблеми.
Запотівання скла – одна з головних проблем водіїв з настанням холодів. Однак її легко можна вирішити!
Запотівання вікон турбує всіх водіїв, адже з перепадом температури утворюється чимало конденсату. Як можна вирішити проблему раз і назавжди – розповідає 24 Канал з посиланням на портал AIS.
Що зробити, щоб не запотівали вікна?
Одне з найлегших рішень – силікагель. Це спеціальний осушувач повітря, який можна розкласти по салону вашого авто. Ви точно його зустрічали у новому взутті під час купівлі. Втім, за бажання можна скористатися домашніми і більш простими підручними засобами.
Наприклад, можна натерти лобове скло зсередини кремом для гоління – він буде працювати як водовідштовхувальна плівка. До речі, це ж зробить і картопля – це один з "дідівських" способів, до якого краще не вдаватися.
Силікагель чудово поглинає конденсат / Фото Pixabay
Також можна скористатися розчином оцту з водою, але навряд чи вам буде до вподоби запах такої плівки. Тому краще придбати силікагель або придбати спеціальні засоби для натирання скла зсередини у автомагазині, радять на Reddit.
Лайфхаки, які стануть у пригоді
Часті питання
Чому запотівають вікна в автомобілі?
Причина – утворення конденсату через перепад температур назовні та в автомобілі.
Які засоби допоможуть запобігти запотіванню вікон в автомобілі?
Для запобігання запотіванню вікон в автомобілі можна використовувати силікагель — спеціальний осушувач повітря, який розкладають по салону.
Які є народні методи проти запітівання вікон?
Також можна натерти лобове скло кремом для гоління або скористатися розчином оцту з водою, хоча останній варіант може мати неприємний запах.