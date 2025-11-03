Подсказка, которая выдает опытных водителей: что положить в салон авто, чтобы не запотевало лобовое стекло
- Запотевание стекол в авто является распространенной проблемой с наступлением холодов.
- Есть простые решения, которые помогут избежать этой проблемы.
Запотевание стекол одна из главных проблем водителей с наступлением холодов. Однако ее легко можно решить!
Запотевание окон беспокоит всех водителей, ведь с перепадом температуры образуется немало конденсата. Как можно решить проблему раз и навсегда – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал AIS.
Что сделать, чтобы не запотевали окна?
Одно из самых легких решений – силикагель. Это специальный осушитель воздуха, который можно разложить по салону вашего авто. Вы точно его встречали в новой обуви при покупке. Впрочем, при желании можно воспользоваться домашними и более простыми подручными средствами.
Например, можно натереть лобовое стекло изнутри кремом для бритья – он будет работать как водоотталкивающая пленка. Кстати, это же сделает и картофель – это один из "дедовских" способов, к которому лучше не прибегать.
Силикагель прекрасно поглощает конденсат / Фото Pixabay
Также можно воспользоваться раствором уксуса с водой, но вряд ли вам будет по душе запах такой пленки. Поэтому лучше приобрести силикагель или приобрести специальные средства для натирания стекла изнутри в автомагазине, советуют на Reddit.
Частые вопросы
Почему запотевают окна в автомобиле?
Причина – образование конденсата из-за перепада температур снаружи и в автомобиле.
Какие средства помогут предотвратить запотевание окон в автомобиле?
Для предотвращения запотевания окон в автомобиле можно использовать силикагель - специальный осушитель воздуха, который раскладывают по салону.
Какие есть народные методы против запотевания окон?
Также можно натереть лобовое стекло кремом для бритья или воспользоваться раствором уксуса с водой, хотя последний вариант может иметь неприятный запах.
