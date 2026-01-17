Для того, аби вберегти своє житло та гаманець, слід розібратися, що ж ніколи не можна ставити біля обігрівачів та батарей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Що не можна ставити біля батареї?

Великі меблі

Якщо ви живете у досить невеликій квартирі чи будинку, ймовірно, ви намагаєтеся з максимальною користю використати кожен квадратний метр простору – а це значить, що меблі часто щільно присунуті до стін.

І часом в стіні є ще й обігрівач чи батарея – але в такому випадку слід подумати про розстановку меблів ще раз. По-перше, висока температура може нагріти горючі матеріали до температури займання. Але навіть якщо ваш диван чи стін ніколи не буде близько до пожежі, тривалий вплив тепла може призвести до пошкодження матеріалів та значно швидшого зносу.

Аерозольні балони та балони під тиском

Чимало людей навіть не замислюються, коли ставлять балончик з освіжувачем повітря у ванній, аби позбутися неприємних запахів. Втім, завжди слідкуйте, аби такі речі не опинялися поряд з обігрівачами, адже це може бути дуже небезпечним.

Штори та жалюзі

Штори, портьєри та жалюзі можуть бути дуже легкозаймистими. Слідкуйте за тим, аби вони не торкалися обігрівача, коли він працює.

Папір та картон

Ймовірно, ви не зберігаєте туалетний папір чи паперові рушники прямо на обігрівачі, але над ним цілком може опинитися книжкова полиця – і це може призвести до негативних наслідків.

Батарейки

Більшість людей не кладуть батарейки біля обігрівача, але там легко можуть опинитися інші прилади з батарейками всередині. А така близькість з часом може призвести до серйозних проблем – зокрема й до пожежі.

Які ще поради по дому варто запам'ятати?