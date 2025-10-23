Укр Рус
Лайфхаки Секрети дачника Що не варто робити з кущами малини, смородини й а, щоб не нашкодити майбутньому врожаю
23 жовтня, 20:28
2

Що не варто робити з кущами малини й смородини, щоб не нашкодити майбутньому врожаю

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ягідні кущі потребують належного догляду, але варто не перестаратися, щоб не зашкодити майбутньому врожаю.
  • Достатньо кількох простих правил, що ваші ягідні кущі подарували чудовий врожай наступного сезону. 

Ягідні кущі зазвичай дуже легкі у догляді, тож наробити помилок і "вбити" наступний урожай просто так не вдасться. Однак йому можна зашкодити, якщо не звернути увагу на кілька простих правил.

Ягідні кущі потребують належного догляду вже зараз, але головне – не перестаратися, інакше наступного врожаю можна не дочекатися. Яких помилок варто уникати – розповідає 24 Канал з посиланням на "Сад й город"

Читайте також Щоб жодна копійка не була витрачена надарма: які дрова дають найбільше тепла

Що не можна робити з ягідними кущами восени? 

У жодному разі не зрізайте всі кущі під корінь. Саме на тих гілках, яким понад 2 роки, і формується основний врожай. Можна здійснити санітарне обрізання, тобто видалити сухі, хворі або поламані гілки. 

Правильний догляд – гарантія гарного врожаю / Фото Freepik

Також не треба підживлювати кущі азотом, зараз будуть доречними лише фосфорно-калійні добрива – вони зміцнюють коріння. 

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для городу.

З поливом треба бути також дуже обережним, інакше ґрунт при морозі розстріскається, й корені загинуть. До речі, розпушувати ґрунт довкола кущів теж треба обережно, щоб не пошкодити корені. 

А ще не залишайте під кущами листя. Якщо воно хворе, інфекції та шкідники з радістю перекинуться на кущі. 

Які поради для городу стануть у пригоді? 