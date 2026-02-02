Укр Рус
2 лютого, 19:57
3

"Вб'ють" і пральну машинку, і одяг: 7 речей, які не можна кидати у пралку

Марина Блохіна
Пральна машина – це неймовірно зручний побутовий прилад, але годиться він далеко не для всіх речей. Деякий одяг через агресивне прання може пошкодитися – і це не єдина небезпека.

Наявність пральної машини може значно полегшити життя. Але якщо ви хочете, аби ваш прилад працював як слід і протягом років, не варто кидати туди кілька елементів одягу, пише Good Housekeeping

Цікаво 5 продуктів, які завжди варто купувати замороженими

Який одяг не варто прати у пральній машині?

Дуже брудний одяг

Ковдри після пікніків на піску, простирадла, вкриті шерстю домашніх тварин, одяг, що забруднився дуже сильно – це всі речі, які не можна кидати у пральну машину. Велика кількість сторонніх елементів – як-от піску, ворсу чи бруду, може призвести до пошкодження в роботі приладу, а також ваш одяг не очиститься. 

Подушки з твердої піни

Подушки з міцного пінополіуретану з ефектом пам'яті – це цінна покупка та інвестиція у свій здоровий сон. Втім, ви можете швидко позбутися цієї інвестиції, якщо необережно виперете таку подушку у пральній машині. 

Швидкість віджиму та кількість оборотів під час прання можуть пошкодити пінополіуретан, і він порветься під вагою води. 

Дуже важкі ковдри

Великі і важкі ковдри стануть ще важчими у пральній машині, адже вони вберуть у себе воду. Це може призвести до пошкодження пральної машини, тож завжди зважайте на вагу предметів та максимальне завантаження своєї пральної машини. 

Одяг з позначкою "тільки хімчистка"

Хімчистка – це клопоти та додаткові витрати, але якщо ви вирішите заощадити гроші та випрати річ натомість у пральній машині, скоріш за все, вам доведеться купувати новий одяг. Такі речі у пральній машині можуть деформуватися, втратити форму, колір тощо.

Речі з розстебнутими блискавками

Незалежно від того, чи ви кидаєте у прання джинси, куртку чи рюкзак, завжди переконайтеся, що усі блискавки щільно закриті. Зубці відкритої блискавки можуть легко застрягати на тканині та порвати інший одяг під час прання. 

Одяг з речами у кишенях

Перед завантаженням одягу завжди перевіряйте, чи не лишилося чогось у кишенях. По-перше, через прання може зіпсуватися техніка, якщо ви забули її – як-от навушники. По-друге, монети, ключі, серветки, паперові чеки тощо можуть потрапити на одяг та пошкодити пральну машину. 

Шкіряний одяг

Шкіра – це щось, що не можна підносити навіть близько до пральної машини. Під впливом циклу прання та високої температури шкіра потріскається, зморщиться та стиснеться, пише Martha Stewart

Які ще лайфхаки слід знати?

  • Взимку важливо подбати про те, аби вберегти труби від замерзання та тріщин. Зробити це дуже просто, якщо знати кілька елементарних правил.

  • Окрім того, дуже швидко можна почистити і духовку – стійкі плями зійдуть з неї за лічені миті, якщо тільки використати простий домашній засіб. 

