Речі, які можна купити на секонді в березні – це найкращий місяць для знахідок

Цікаавий факт, але березень вважається одним із найвдаліших місяців для відвідування секонд-хендів. Саме в цей період багато людей займаються весняним прибиранням і активно позбуваються речей, які більше не використовують.

У результаті на секондах з’являється чимало цікавих знахідок, пише Martha Stewart. Після довгої зими люди часто віддають зайві речі з дому, щоб придбати щось нове. Для тих, хто любить щось таке незвичне знаходити – найкращий час для покупок.

Які речі можна придбати на секонді?

Вінтажні речі

Поціновувачі секонд-хендів радять звертати увагу на оригінальні старі речі для дому, адже вони часто виготовлені з якісніших матеріалів. Зараз у декорі популярні різноманітні кошики, красиві горщики для рослин чи лляні штори.

Також у тренді поєднання різних кольорів і візерунків, тому на секондах варто придивитися до абажурів із малюнками, штор у клітинку, скатертин або килимків.

Книжкові знахідки

На секондах часто можна побачити іноземну літературу, тож такі книги знадобляться тим, хто хоче читати англійською. Нерідко на полицях можна знайти книжки про мистецтво та дизайн. Такі книги використовують як елемент декору для для журнального столика.

А ще на секондах можна знайти дорогі видання за невеликі гроші. Досвідчені фахівці радять підходити до відділу з книгами наприкінці, щоб уважно переглянути полиці, не відволікаючись на інші товари в магазині.



На секондах завжди є іноземна література / Фото Pexels

Речі для зберігання

У секонд-хендах можна знайти багато предметів, які легко пристосувати для організації простору. Це може бути великий кошик можна використовувати для зберігання речей у шафі або на полиці.

Святковий декор

Окремо варто заглянути до відділу святкових прикрас. Під час весняного прибирання багато людей вирішують позбутися зимового або різдвяного декору, тому саме в цей час такі речі часто з’являються в секонд-хендах.

Навіть якщо зараз не сезон свят, то це все одно чудова можливість знайти цікаві прикраси за невеликі гроші й залишити їх до наступного сезону.

До слова, старий тюбик від помади можна використовувати для зберігання дрібниць, таких як мінішвейний набір або кишенькова аптечка, пише Tamara Central. Для очищення тюбика від залишків помади потрібні ватні палички, спирт, паперові рушнички та зубочистки.

