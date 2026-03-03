Йдеться про надмірне потовиділення чи натирання, пише Interia Kobieta. Під час вибору шкарпеток важливо враховувати не лише ціну, але й дизайн.

Читайте також 5 трендових джинсів на весну, які сподобаються всім

Як вибрати правильні шкарпетки?

На стопах міститься 250 тисяч потових залоз. Саме вони є однією з найбільш активних частин людського тіла з точки зору вироблення поту. Якщо волога відводиться погано, то створюються ідеальні умови для росту бактерій та грибків. Через це до вибору шкарпеток треба підходити так само ретельно, як і до вибору взуття.

Найважливішим критерієм вибору є повітропроникність матеріалу та його властивості відведення вологи. Експерти рекомендують обирати матеріал з високоякісної бавовни, оскільки вона чудово підходить для щоденного використання.

Великий вибір шкарпеток на будь-який колір та смак можна знайти на Prom. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про шкарпетки – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Втім, на щодень краще вибирати бавовняні шкарпетки з незначною кількістю еластану. Він допомагає краще адаптуватися шкарпеткам до форми стопи.

Дуже корисною для здоров’я ніг вважається мериносова вовна. Вона природним чином регулює температуру, відводить вологу й має актибактеріальні властивості. Традиційна вовна може трохи викликати свербіж, але мериносова вовна зручна у носінні.



Обирайте якісні шкарпетки для носіння / Фото Pexels

Корисними вважаються шкарпетки з бамбука. Це волокно м’яке, ніжне на дотик та ефективно нейтралізовує неприємні запахи. Такі шкарпетки радять тим, хто схильний до надмірного потовиділення.

Які шкарпетки є найгіршими?

Найгіршими є ті шкарпетки, що виготовлені з дешевих та низькоякісних синтетичних матеріалів. Поліестер чи акрил затримують вологу й призводять до перегріву ніг. Через це з’являється неприємний запах та подразнення.

Також не варто купувати шкарпетки з тісними манжетами. Сильний тиск навколо щиколотки чи литки перешкоджає належному кровообігу. Особливо такі шкарпетки ж небезпечними для людей, які мають проблеми з венами.

Чим відіпрати сірі шкарпетки?

Експерти рекомендують використовувати лимонний сік для відбілювання шкарпеток, оскільки він містить вітамін С з природними відбілювальними властивостями, пише Express. Для видалення сірості шкарпетки замочують у розчині з лимонного соку та води, а потім перуть у пральній машині.

Які ще поради варто дізнатися?