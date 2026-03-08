В результате на секондах появляется немало интересных находок, пишет Martha Stewart. После долгой зимы люди часто отдают лишние вещи из дома, чтобы приобрести что-то новое. Для тех, кто любит что-то такое необычное находить – лучшее время для покупок.

Какие вещи можно приобрести на секонде?

Винтажные вещи

Ценители секонд-хендов советуют обращать внимание на оригинальные старые вещи для дома, ведь они часто изготовлены из качественных материалов. Сейчас в декоре популярны разнообразные корзины, красивые горшки для растений или льняные шторы.

Также в тренде сочетание различных цветов и узоров, поэтому на секондах стоит присмотреться к абажурам с рисунками, штор в клетку, скатертей или ковриков.

Книжные находки книжные находки

На секондах часто можно увидеть иностранную литературу, поэтому такие книги пригодятся тем, кто хочет читать на английском. Нередко на полках можно найти книги об искусстве и дизайне. Такие книги используют как элемент декора для для журнального столика.

А еще на секондах можно найти дорогие издания за небольшие деньги. Опытные специалисты советуют подходить к отделу с книгами в конце, чтобы внимательно просмотреть полки, не отвлекаясь на другие товары в магазине.



На секондах всегда есть иностранная литература / Фото Pexels

Вещи для хранения

В секонд-хендах можно найти много предметов, которые легко приспособить для организации пространства. Это может быть большая корзина можно использовать для хранения вещей в шкафу или на полке.

Праздничный декор

Отдельно стоит заглянуть в отдел праздничных украшений. Во время весенней уборки многие люди решают избавиться от зимнего или рождественского декора, поэтому именно в это время такие вещи часто появляются в секонд-хендах.

Даже если сейчас не сезон праздников, то это все равно прекрасная возможность найти интересные украшения за небольшие деньги и оставить их до следующего сезона.

К слову, старый тюбик от помады можно использовать для хранения мелочей, таких как минишвейный набор или карманная аптечка, пишет Tamara Central. Для очистки тюбика от остатков помады нужны ватные палочки, спирт, бумажные полотенца и зубочистки.

