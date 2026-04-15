Огірки зійдуть за кілька днів: додайте в лунки секретні інгредієнти

Перед посадкою дачники радять звертати увагу не лише на вибір насіння огірків, але на умови вирощування. Саме правильно підготовлений ґрунт та наповнення лунок можуть вплинути на рослини та кількість плодів.

Огірки є популярними овочами для вирощування, проте з ними слід бути обережними, пише ТСН. Повільні сходи, слабкі кущі чи опадання зав’язі виникають через неправильне садіння.

Якщо ж взяти до уваги кілька важливих моментів, то рослини швидко почнуть рости й дадуть гарний результат.

Як садити огірки, щоб вони швидше росли?

Насіння огірків найкраще проростає у теплому чи вологому середовищі. Висаджувати його потрібно лише тоді, коли земля вже прогрілася до 12 – 15 градусів тепла. У холодному ґрунті насіння буде довго пробиватися.

Перед посадкою насіння потрібно правильно підготувати. Садівники традиційно замочують його в теплій воді на 10 годин чи дають проклюнутися у вологій тканині. Завдяки такому трюку сходи вдасться отримати значно швидше.

Значення також має і глибина посадки. Огірки рекомендовано садити в лунці до 3 сантиметрів. Якщо ж заглибити сильніше, то паросткам буде важче пробитися на поверхню.



Що додати в лунки під час посадки огірків?

Перегній чи компост – забезпечують рослини поживними речовинами й роблять ґрунт пухким та родючим.

– забезпечують рослини поживними речовинами й роблять ґрунт пухким та родючим. Деревний попіл – джерело калію та корисних мікроелементів, які сприяють утворенню зав’язі й зміцнюють рослини. Перевагою попелу є й те, що він знижує кислотність ґрунту.

– джерело калію та корисних мікроелементів, які сприяють утворенню зав’язі й зміцнюють рослини. Перевагою попелу є й те, що він знижує кислотність ґрунту. Подрібнена яєчна шкаралупа – запобігає загниванню й додає кальцій, який необхідний для розвитку кореневої системи

– запобігає загниванню й додає кальцій, який необхідний для розвитку кореневої системи Настій трав – у невеликій кількості стимулює розвиток рослин вже на старті.

У чому секрет рясного цвітіння огірків?

Щоб огірки добре цвіли, їм потрібен правильний баланс поживних речовин. На початку росту рослини потребують більше азоту для нарощування зеленої маси. Коли ж почнеться цвітіння, то важливими стають вже калій і фосфор, які відповідають за формування зав’язі та якість плодів.

Додаткову користь має регулярне розпушування ґрунту й мульчування, які зберігають вологу й сприяють розвитку коріння.

Щоб уникнути опадіння зав’язі, огірки радять поливати лише теплою водою й слідкувати за тим, щоб не пересихав ґрунт. Також варто підживлювати рослини калієм. Огірки не варто густо садити, бо їм необхідне світло й повітря для нормального розвитку.

Зверніть увагу, що звичайне молоко, розведене у пропорції 1:10 з водою, є ефективним добривом для огірків, пише Chip.de. У ньому міститься кальцій, калій та магній, які сприяють зміцненню рослин та стимулюють їхній розвиток.

А ще у молоці також містяться білки та ферменти, які виконують захисну функцію, допомагаючи боротися з грибковими захворюваннями, зокрема борошнистою росою.

