Навіщо розкидати кукурудзу по ділянці навесні: дізнайтеся користь лайфхаку
- Розсипання кукурудзи в саду весною допомагає залучити птахів, які потребують багато їжі для дитинчат.
- Кукурудза забезпечує птахів енергією, оскільки містить вуглеводи, білки, вітаміни і воду, а також є безпечною на відміну від сирих овочів.
Якщо після приготування страв у холодильнику залишилася кукурудза у банці, то не варто викидати її у сміття. Фахівці радять розсипати її в саду з користю.
Це потрібно зробити для того, щоб залучити птахів до вашого саду, зазначають експерти з Really Wild Bird Food.
Чому птахів корисно годувати кукурудзою?
Годівля птахів – це корисна звичка, оскільки у весняну пору їм потрібно багато їжі для дитинчат, а насіння і комах ще не так багато, як влітку. Сирі овочі погано перетравлюються птахами, а от кукурудза чи горошок їм ідеально підходять.
Для птахів залишки сирої їжі навіть шкідливі, бо занадто сирі для них, тому вони можуть легко вдавитися такою їжею, як морква.
Солодка кукурудза – вдалий вибір для птахів. Вона м’яка, містить вуглеводи, білки та вітаміни, які можуть дати пернатим багато енергії. Також у ній міститься вода, яка допоможе підтримати зволоження птахів.
Залишки кукурудзи достатньо розсипати по саду чи насипати у годівничку. Найбільше люблять кукурудзу малинівки, дрозди, горобці та шпаки.
Птахи залюбки поласують кукурудзою / Фото Pexels
Додатково пернаті ще можуть їсти горох чи картопляне пюре, але воно у жодному разі не має бути приправлене сіллю, оскільки вони не можуть її перетравлювати, тож навіть невелика її кількість може бути смертельною.
Проте підгодівля птахів залишками їжі – це цілком корисний спосіб допомогти місцевій природі без жодних труднощів.
Також городники радять не викидати залишки тертого сиру, який також підійде птахам, пише Express. Крім сиру, який забезпечить їх поживними речовинами, також підходять перестиглі фрукти, варений рис, несолоні шматочки сала та суха вівсяна каша, але заборонено годувати їх хлібом, кокосовою стружкою чи молоком.
У годівничку птахам можна насипати насіння гарбуза, соняшника, дині, зерна ячменю, вівса, пшениці, а також забезпечувати їх чистою водою, змінюючи її час від часу для запобігання інфекціям.
Які ще є корисні поради?
Оцет змішаний з водою можна використовувати для відлякування кротів, заливаючи в їхні нори.
Для відлякування колорадських жуків рекомендується садити коріандр поруч з картоплею, оскільки його аромат заважає жукам знаходити рослину.
