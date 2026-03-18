Не оцет і не сода: один предмет зробить рушники м'якими та пухнастими

Господині завжди експериментують над способами щодо пом’якшення рушників, проте не завжди вони вдалі. Дехто додає оцет до прання чи соду, але результату це не дає. У такому випадку рекомендовано спробувати новий метод.

Жорсткість тканини неприємна до тіла, тому варто скористатися цікавим лайфхаком, який допоможе повернути рушникам пухнастість і знову зробить їх комфортними у використанні, пише Express.

Як повернути рушникам м’якість?

Рушники стають жорсткими через неправильне прання. Головна помилка ховається у використанні кондиціонера. З часом це впливає на структуру волокон, тому тканина втрачає свою м’якість.

Кондиціонер підходить для синтетичних тканин, а рушникам зі щільної бавовни лише шкодить. Коли засіб накопичується у волокнах, то погіршує здатність рушників вбирати воду й робить тканину грубішою на дотик.

Лайфхак пом’якшення рушників досить простий – необхідно скористатися тенісними м’ячиками під час сушіння. Вони допомагають розбивати ущільнення у тканині, покращують цикруляцію повітря й не дають волокнам злипатися.



Рушники стануть м'якими після першого прання

Достатньо лише випрати рушники у гарячій воді з невеликою кількістю порошку, а тоді перекласти їх у сушильну машину разом з кількома м’ячиками.

У випадку, якщо сушильної машини немає, то можна обійтися без неї. Тоді рушники треба прати без кондиціонера, а для усунення неприємного затхлого запаху – додати у відсік лимонну кислоту. Після завершення прання для кращого результату можна увімкнути додаткове полоскання.

Після прання рушники треба добре струсити, щоб розпушити волокна й висушити на свіжому повітрі природним способом. Цей підхід допоможе повернути м’якість рушникам та зберегти їх у хорошому стані набагато довше.

До слова, рушники різних типів і кольорів слід прати окремо, щоб уникнути неефективного прання та зміни кольору, пише Interia Kobieta. Правильна температура прання важлива для збереження тканин рушників: 60 градусів підходить для бавовни, а 30 градусів – для мікрофібри.

Що варто знати про прання?