Как быстро очистить духовку от жира: простая паста из трех ингредиентов
- Блогер Шантель Мила рекомендует простую пасту из пищевой соды, моющего средства и воды для очистки духовок и плит.
- Эта паста эффективно удаляет жир и грязь благодаря абразивным свойствам соды и способности моющего средства расщеплять жир.
Избавиться от стойкой грязи в духовке или на плите можно без дорогих химических средств. Вам понадобится только пищевая сода, моющее средство и вода. Из этих трех ингредиентов можно сделать эффективную пасту, которая справится даже с застарелыми пятнами.
Популярная блогер Шантель Мила показала универсальное и очищающее средство, которое можно сделать за минуту, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Пасту можно использовать для духовок, плит, раковин и даже тканей со стойкими загрязнениями.
Как приготовить пасту от загрязнений?
Блогер предлагает сделать простой рецепт. К стакану пищевой соды нужно добавить 1/3 стакана средства для мытья посуды и 1 столовую ложку воды. Смешайте все ингредиенты между собой до получения густой однородной пасты. Эту готовую смесь можно хранить в герметичном контейнере.
Почему эта паста такая эффективная?
Специалисты говорят, что сода и моющее средство вместе довольно мощное средство. Моющее средство хорошо цепляется за жир и разбивает его на мелкие частицы и убирает с поверхности. Благодаря ему грязь легко смывается.
А вот пищевая сода действует как абразив, актуально оттирая стойкие пятна, не повреждая поверхность. К тому же сода нейтрализует неприятные запахи.
Эксперты советуют использовать средство для чистки духовки, газовой плиты, столовых приборов из нержавейки, чашек с чайными и кофейными следами, микроволновой печи и холодильника.
Такое простое средство способно заменить любые покупные очистители и справится с отложениями жира на отлично.
Липкость на сковородках возникает из-за химических реакций масел и жира во время приготовления пищи, а также остатков моющих средств, пишет Martha Stewart. Для очистки сковородок от липкого слоя рекомендуется использовать пищевую соду с солью и уксусом, а антипригарные сковородки мыть вручную с мягкими средствами.
Какие еще лайфхаки для кухни стоит знать?
Есть несколько видов посуды, который никогда нельзя класть в посудомоечную машину – это может привести к проблемам и с этой посудой, и с прибором. В частности говорится о ножах, фарфоре, деревянной посуде и тому подобное.
Кроме того, оказывается, в популярной специи у популярной специи лаврового листа есть много разных применений, кроме бросания в суп.
