Многие после еды бездумно кладут всю посуду в посудомоечную машину, даже не задумываясь о том, что некоторые предметы нужно мыть исключительно вручную, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Что нельзя мыть в посудомоечной машине?
Пластмассовая посуда
Пластиковые крышки, контейнеры, чашки и т.д. – это все та посуда, что класть в посудомоечную машину однозначно не стоит. Тонкие пластиковые предметы под воздействием высокой температуры могут достаточно легко деформироваться, и после этого использовать их будет уже невозможно.
Деревянная посуда
Разделочные доски, деревянные миски и ложки, лопатки и т.д. также лучше мыть вручную. Они теряют покрытие во время мытья в посудомоечной машине, становятся чрезмерно влажными, и в трещинах потом может появиться плесень.
Из-за этой простой ошибки вам, вероятно, придется выбросить деревянную посуду и заменить ее новой.
Мрамор
Мраморные ступки или чашечки могут выглядеть прочными и роскошными, но они точно не подходят для того, чтобы мыть их в посудомоечной машине. Оказывается, мрамор – это пористый материал, и он может легко повредиться в посудомоечной машинке.
Серебро
Чистка столового серебра – это долгая и сложная задача, поэтому может возникнуть соблазн просто забросить все столовое наряд в посудомоечную машину. Но это может привести к порче материала.
Серебро нельзя мыть в посудомоечной машине / Фото Pexels
Ножи и кухонные ножницы
Хорошие ножи обычно недешевые, и поэтому правильный уход за ними чрезвычайно важен. Тепло и влага в посудомоечной машине приводят к тому, что лезвия затупляются, а струи воды могут бить ножи о другую посуду, повреждая и ее, и сами ножи.
Также есть риск того, что ручки ножей расшатываются.
Фарфоровая посуда
Всю деликатную посуду лучше мыть вручную – высокая температура, сильное моющее средство и поток воды может ослабить сложные узоры, глазурь и вызвать сколы или трещины, пишет Martha Stewart.
