Многие после еды бездумно кладут всю посуду в посудомоечную машину, даже не задумываясь о том, что некоторые предметы нужно мыть исключительно вручную, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Откуда берутся разводы и царапины: что нельзя лить в воду, когда моете пол

Что нельзя мыть в посудомоечной машине?

Пластмассовая посуда

Пластиковые крышки, контейнеры, чашки и т.д. – это все та посуда, что класть в посудомоечную машину однозначно не стоит. Тонкие пластиковые предметы под воздействием высокой температуры могут достаточно легко деформироваться, и после этого использовать их будет уже невозможно.

Деревянная посуда

Разделочные доски, деревянные миски и ложки, лопатки и т.д. также лучше мыть вручную. Они теряют покрытие во время мытья в посудомоечной машине, становятся чрезмерно влажными, и в трещинах потом может появиться плесень.

До речі, знайти обробні дошки чи лопатки за найкращими цінами можна на Prom. А ще посуд, засоби для його миття і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Из-за этой простой ошибки вам, вероятно, придется выбросить деревянную посуду и заменить ее новой.

Мрамор

Мраморные ступки или чашечки могут выглядеть прочными и роскошными, но они точно не подходят для того, чтобы мыть их в посудомоечной машине. Оказывается, мрамор – это пористый материал, и он может легко повредиться в посудомоечной машинке.

Серебро

Чистка столового серебра – это долгая и сложная задача, поэтому может возникнуть соблазн просто забросить все столовое наряд в посудомоечную машину. Но это может привести к порче материала.



Серебро нельзя мыть в посудомоечной машине / Фото Pexels

Ножи и кухонные ножницы

Хорошие ножи обычно недешевые, и поэтому правильный уход за ними чрезвычайно важен. Тепло и влага в посудомоечной машине приводят к тому, что лезвия затупляются, а струи воды могут бить ножи о другую посуду, повреждая и ее, и сами ножи.

Также есть риск того, что ручки ножей расшатываются.

Фарфоровая посуда

Всю деликатную посуду лучше мыть вручную – высокая температура, сильное моющее средство и поток воды может ослабить сложные узоры, глазурь и вызвать сколы или трещины, пишет Martha Stewart.

Какие еще лайфхаки для кухни стоит знать?