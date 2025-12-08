Як швидко очистити духовку від жиру: проста паста з трьох інгредієнтів

Позбутися стійкого бруду в духовці чи на плиті можна без дорогих хімічних засобів. Вам знадобиться лише харчова сода, миючий засіб та вода. Із цих трьох інгредієнтів можна зробити ефективну пасту, яка справиться навіть із застарілими плямами.

Популярна блогерка Шантель Міла показала універсальний та очищувальний засіб, який можна зробити за хвилину, пише 24 Канал з посиланням на Express. Пасту можна використовувати для духовок, плит, раковин та навіть тканин зі стійкими забрудненнями.

Читайте також Скло на дверцятах духовки заблищить чистотою: елементарний спосіб його помити

Як приготувати пасту від забруднень?

Блогерка пропонує зробити простий рецепт. До склянки харчової соди потрібно додати 1/3 склянки засобу для миття посуду та 1 столову ложку води. Змішайте всі інгредієнти між собою до отримання густої однорідної пасти. Цю готову суміш можна зберігати в герметичному контейнері.

До речі, знайти сковорідки та каструлі за найкращими цінами можна на Prom. А ще посуд, засоби для миття і купу всього для кухні. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Чому ця паста така ефективна?

Фахівці кажуть, що сода та миючий засіб разом є доволі потужним засобом. Миючий засіб добре чіпляється за жир та розбиває його на дрібні частинки й прибирає з поверхні. Завдяки ньому бруд легко змивається.

А от харчова сода діє як абразив, актуально відтираючи стійкі плями, не пошкоджуючи поверхню. До того ж сода нейтралізує неприємні запахи.

Експерти радять використовувати засіб для чищення духовки, газової плити, столових приборів з нержавійки, чашок з чайними та кавовими слідами, мікрохвильової печі та холодильника.

Такий простий засіб здатен замінити будь-які покупні очищувачі й справиться з відкладеннями жиру на відмінно.

Липкість на сковорідках виникає через хімічні реакції олій і жиру під час приготування їжі, а також залишки мийних засобів, пише Martha Stewart. Для очищення сковорідок від липкого шару рекомендується використовувати харчову соду з сіллю та оцтом, а антипригарні сковорідки мити вручну з м'якими засобами.

Які ще лайфхаки для кухні варто знати?