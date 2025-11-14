Затирка в душе будет сиять белизной: вот идеальное домашнее средство для ее чистки

Грязная затирка может изрядно портить не только настроение, но и вид всей ванной комнаты. Но почистить ее, к счастью, можно проще, чем кажется на первый взгляд.

Для того, чтобы отполировать пятна на затирке, чтобы не повредить деликатную плитку или покрытие, можно использовать одно элементарное домашнее средство, которое не только продлит срок службы затирки и плитки, но и сохранит ее прекрасный вид, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как можно легко почистить затирку в ванной?

Как и с любым проектом по дому, начать уборку стоит начать с мягкого моющего раствора – например самодельное и полностью натуральное средство. А вот очень кислотные или едкие чистящие средства лучше приберечь на потом – на случай, если грязь очень застарелая.

И вы будете удивлены тем, насколько часто затирку можно отмыть одной лишь горячей водой на щеткой. Простая щетка с жестким ворсом станет отличным методом для такой уборки и решит большинство проблем с плиткой, пишет Martha Stewart.

Затирку же в душевой кабине нужно чистить чаще, поскольку постоянная влага может привести к появлению плесени и повреждения водой. Протирайте плитку шваброй после каждого душа, чтобы убрать лишнюю воду. Учитывайте, что даже такая простая ежедневная уборка может предотвратить появление плесени и достаточно неприятного мыльного налета.



Плитку можно почистить достаточно легко / Фото Pexels

А вот раз в неделю нужно опрыскивать плитку обычным средством для чистки душа, или собственным натуральным раствором: для этого на стакан воды нужно добавить четверть стакана пищевой соды, а потом налить эту смесь в бутылку с распылителем.

Также можно сделать густую пасту из пищевой соды и небольшого количества воды – ее нужно нанести на затирку и оставить на 10 – 15 минут. После этого средство нужно смыть, и затирка станет ярче и чище. С помощью щетки нужно потереть щеткой линии затирки, чтобы удалить всю грязь, попавшую в поры.

Что еще в ванной можно почистить?