Затирка в душі сяятиме білизною: ось ідеальний домашній засіб для її чищення

Брудна затирка може неабияк псувати не лише настрій, але й вигляд усієї ванної кімнати. Але почистити її, на щастя, можна простіше, ніж видається на перший погляд.

Для того, аби відполірувати плями на затирці, аби не пошкодити делікатну плитку чи покриття, можна використати один елементарний домашній засіб, який не лише подовжить термін служби затирки та плитки, але й збереже її чудовий вигляд, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Як позбутися конденсату: прості підказки, щоб прибрати вологу з вікон і стін

Як можна легко почистити затирку у ванній?

Як і з будь-яким проєктом по дому, почати прибирання варто почати з найм'якшого мийного розчину – як-от саморобний і повністю натуральний засіб. А ось дуже кислотні чи їдкі засоби для чищення краще приберегти на потім – на випадок, якщо бруд дуже застарілий.

І ви будете здивовані тим, наскільки часто затирку можна відмити самою лише гарячою водою на щіткою. Проста щітка з жорстким ворсом стане чудовим методом для такого прибирання і розв'яже більшість проблем із плиткою, пише Martha Stewart.

До речі, знайти плитку за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Затирку ж у душовій кабіні потрібно чистити якнайчастіше, оскільки постійна волога може призвести до появи цвілі та пошкодження водою. Протирайте плитку шваброю після кожного душу, аби прибрати зайву воду. Зважайте, що навіть таке просте щодення прибирання може запобігти появі цвілі та досить неприємного мильного нальоту.



Плитку можна почистити досить легко / Фото Pexels

А ось раз на тиждень потрібно обприскувати плитку звичайним засобом для чищення душу, або ж власним натуральним розчином: для цього на стакан води потрібно додати чверть склянки харчової соди, а тоді налити цю суміш у пляшку з розпилювачем.

Також можна зробити густу пасту з харчової соди та невеликої кількості води – її потрібно нанести на затирку та залишити на 10 – 15 хвилин. Після цього засіб потрібно змити, і затирка стане яскравішою та чистішою. За допомогою щітки потрібно потерти щіткою лінії затирки, аби видалити увесь бруд, що потрапив у пори.

Що ще у ванній можна почистити?