Для того, чтобы отполировать пятна на затирке, чтобы не повредить деликатную плитку или покрытие, можно использовать одно элементарное домашнее средство, которое не только продлит срок службы затирки и плитки, но и сохранит ее прекрасный вид, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Как избавиться от конденсата: простые подсказки, чтобы убрать влагу с окон и стен

Как можно легко почистить затирку в ванной?

Как и с любым проектом по дому, начать уборку стоит начать с мягкого моющего раствора – например самодельное и полностью натуральное средство. А вот очень кислотные или едкие чистящие средства лучше приберечь на потом – на случай, если грязь очень застарелая.

И вы будете удивлены тем, насколько часто затирку можно отмыть одной лишь горячей водой на щеткой. Простая щетка с жестким ворсом станет отличным методом для такой уборки и решит большинство проблем с плиткой, пишет Martha Stewart.

До речі, знайти плитку за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Затирку же в душевой кабине нужно чистить чаще, поскольку постоянная влага может привести к появлению плесени и повреждения водой. Протирайте плитку шваброй после каждого душа, чтобы убрать лишнюю воду. Учитывайте, что даже такая простая ежедневная уборка может предотвратить появление плесени и достаточно неприятного мыльного налета.



Плитку можно почистить достаточно легко / Фото Pexels

А вот раз в неделю нужно опрыскивать плитку обычным средством для чистки душа, или собственным натуральным раствором: для этого на стакан воды нужно добавить четверть стакана пищевой соды, а потом налить эту смесь в бутылку с распылителем.

Также можно сделать густую пасту из пищевой соды и небольшого количества воды – ее нужно нанести на затирку и оставить на 10 – 15 минут. После этого средство нужно смыть, и затирка станет ярче и чище. С помощью щетки нужно потереть щеткой линии затирки, чтобы удалить всю грязь, попавшую в поры.

Что еще в ванной можно почистить?