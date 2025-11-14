Для того, чтобы отполировать пятна на затирке, чтобы не повредить деликатную плитку или покрытие, можно использовать одно элементарное домашнее средство, которое не только продлит срок службы затирки и плитки, но и сохранит ее прекрасный вид, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Как можно легко почистить затирку в ванной?
Как и с любым проектом по дому, начать уборку стоит начать с мягкого моющего раствора – например самодельное и полностью натуральное средство. А вот очень кислотные или едкие чистящие средства лучше приберечь на потом – на случай, если грязь очень застарелая.
И вы будете удивлены тем, насколько часто затирку можно отмыть одной лишь горячей водой на щеткой. Простая щетка с жестким ворсом станет отличным методом для такой уборки и решит большинство проблем с плиткой, пишет Martha Stewart.
Затирку же в душевой кабине нужно чистить чаще, поскольку постоянная влага может привести к появлению плесени и повреждения водой. Протирайте плитку шваброй после каждого душа, чтобы убрать лишнюю воду. Учитывайте, что даже такая простая ежедневная уборка может предотвратить появление плесени и достаточно неприятного мыльного налета.
Плитку можно почистить достаточно легко / Фото Pexels
А вот раз в неделю нужно опрыскивать плитку обычным средством для чистки душа, или собственным натуральным раствором: для этого на стакан воды нужно добавить четверть стакана пищевой соды, а потом налить эту смесь в бутылку с распылителем.
Также можно сделать густую пасту из пищевой соды и небольшого количества воды – ее нужно нанести на затирку и оставить на 10 – 15 минут. После этого средство нужно смыть, и затирка станет ярче и чище. С помощью щетки нужно потереть щеткой линии затирки, чтобы удалить всю грязь, попавшую в поры.
Что еще в ванной можно почистить?
Убрать желтые пятна с унитаза можно за считанные минуты – для этого нужно знать только один элементарный лайфхак.
Кроме того, можно достаточно быстро почистить и слив в раковине. Лучше всего для этого использовать простые механические средства.