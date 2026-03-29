Именно они влияют на развитие корнеплодов, пишет Space Weather Live. Правильно выбранное время может помочь получить крепкие кусты и обильный урожай уже осенью.

Когда сажать картофель в апреле?

Кроме основных фаз Луны, дачники советуют учесть еще и температурные условия почвы. Если погода будет теплой, то это увеличит возможность посадки в благоприятные дни по лунному календарю.

Фазы Луны в апреле 2026 года

Полнолуние – 2 апреля;

– 2 апреля; Убывающая Луна – 3 – 16 апреля;

– 3 – 16 апреля; Новолуние – 17 апреля;

– 17 апреля; Растущая Луна – 18 – 30 апреля.

1 апреля Полнолуние 15 день 2 апреля Полнолуние 16 день 3 апреля Нисходящая Луна 17 день 4 апреля Нисходящая Луна 18 день 5 апреля Нисходящая Луна 19 день 6 апреля Нисходящая Луна 20 день 7 апреля Нисходящая Луна 21 день 8 апреля Нисходящая Луна 22 день 9 апреля Нисходящая Луна 23 день 10 апреля Последняя четверть 24 день 11 апреля Нисходящая Луна 25 день 12 апреля Нисходящая Луна 26 день 13 апреля Нисходящая Луна 27 день 14 апреля Нисходящая Луна 28 день 15 апреля Нисходящая Луна 29 день 16 апреля Нисходящая Луна 30 день 17 апреля Новолуние 1 день 18 апреля Растущая Луна 2 день 19 апреля Растущая Луна 3 день 20 апреля Растущая Луна 4 день 21 апреля Растущая Луна 5 день 22 апреля Растущая Луна 6 день 23 апреля Растущая Луна 7 день 24 апреля Растущая Луна 8 день 25 апреля Растущая Луна 9 день 26 апреля Растущая Луна 10 день 27 апреля Растущая Луна 11 день 28 апреля Растущая Луна 12 день 29 апреля Растущая Луна 13 день 30 апреля Растущая Луна 14 день

Лучшими днями для посадки картофеля в апреле 2026 года считаются периоды убывающей Луны – с 3 по 16 апреля. Именно в это время энергия растений направлена к корневой системе, поэтому это важный момент для формирования крупных и здоровых клубней.

Благоприятные дни для посадки картофеля:

4 – 7 апреля;

9 – 13 апреля;

15 – 16 апреля;

В эти даты картофель лучше укореняется, быстрее всходит и формирует сильные кусты.

Не стоит сажать картофель 2 апреля в Полнолуние и 17 апреля, когда Луна находится в Новолуние. В эти дни растения плохо приживаются, поэтому посадку лучше отложить.

Для улучшения урожая картофеля рекомендуется сажать рядом шпинат, чеснок, фасоль, капусту, хрен, базилик и бархатцы, пишет Southern Living. Эти растения помогают защитить картофель от вредителей и болезней, а также улучшают почву и вкус картофеля.

