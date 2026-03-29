Именно они влияют на развитие корнеплодов, пишет Space Weather Live. Правильно выбранное время может помочь получить крепкие кусты и обильный урожай уже осенью.
Читайте также Когда сажать растения в апреле 2026: эти дни принесут рекордный урожай
Когда сажать картофель в апреле?
Кроме основных фаз Луны, дачники советуют учесть еще и температурные условия почвы. Если погода будет теплой, то это увеличит возможность посадки в благоприятные дни по лунному календарю.
Фазы Луны в апреле 2026 года
- Полнолуние – 2 апреля;
- Убывающая Луна – 3 – 16 апреля;
- Новолуние – 17 апреля;
- Растущая Луна – 18 – 30 апреля.
|1 апреля
|Полнолуние
|15 день
|2 апреля
|Полнолуние
|16 день
|3 апреля
|Нисходящая Луна
|17 день
|4 апреля
|Нисходящая Луна
|18 день
|5 апреля
|Нисходящая Луна
|19 день
|6 апреля
|Нисходящая Луна
|20 день
|7 апреля
|Нисходящая Луна
|21 день
|8 апреля
|Нисходящая Луна
|22 день
|9 апреля
|Нисходящая Луна
|23 день
|10 апреля
|Последняя четверть
|24 день
|11 апреля
|Нисходящая Луна
|25 день
|12 апреля
|Нисходящая Луна
|26 день
|13 апреля
|Нисходящая Луна
|27 день
|14 апреля
|Нисходящая Луна
|28 день
|15 апреля
|Нисходящая Луна
|29 день
|16 апреля
|Нисходящая Луна
|30 день
|17 апреля
|Новолуние
|1 день
|18 апреля
|Растущая Луна
|2 день
|19 апреля
|Растущая Луна
|3 день
|20 апреля
|Растущая Луна
|4 день
|21 апреля
|Растущая Луна
|5 день
|22 апреля
|Растущая Луна
|6 день
|23 апреля
|Растущая Луна
|7 день
|24 апреля
|Растущая Луна
|8 день
|25 апреля
|Растущая Луна
|9 день
|26 апреля
|Растущая Луна
|10 день
|27 апреля
|Растущая Луна
|11 день
|28 апреля
|Растущая Луна
|12 день
|29 апреля
|Растущая Луна
|13 день
|30 апреля
|Растущая Луна
|14 день
Лучшими днями для посадки картофеля в апреле 2026 года считаются периоды убывающей Луны – с 3 по 16 апреля. Именно в это время энергия растений направлена к корневой системе, поэтому это важный момент для формирования крупных и здоровых клубней.
Благоприятные дни для посадки картофеля:
4 – 7 апреля;
9 – 13 апреля;
15 – 16 апреля;
В эти даты картофель лучше укореняется, быстрее всходит и формирует сильные кусты.
Не стоит сажать картофель 2 апреля в Полнолуние и 17 апреля, когда Луна находится в Новолуние. В эти дни растения плохо приживаются, поэтому посадку лучше отложить.
Для улучшения урожая картофеля рекомендуется сажать рядом шпинат, чеснок, фасоль, капусту, хрен, базилик и бархатцы, пишет Southern Living. Эти растения помогают защитить картофель от вредителей и болезней, а также улучшают почву и вкус картофеля.
Что стоит знать о посадке овощей?
Посадка базилика, настурций и бархатцев рядом с помидорами улучшает их вкус и защищает от вредителей.
Время посева семян капусты зависит от сорта и климатических условий: ранние сорта высевают с конца марта, среднеспелые - сейчас, а поздние - с конца марта до середины апреля.