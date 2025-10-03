Плесени в доме никогда не будет: используйте 5-минутный немецкий метод
- Немецкий метод Stoßlüften, или "шоковая вентиляция", помогает избежать появления плесени путем быстрого проветривания помещения в течение 3-5 минут.
- Для удаления небольшого количества плесени можно использовать раствор уксуса с водой, нанесенный с помощью пульверизатора.
Плесень и плесень в доме становятся особенно острой проблемой осенью, когда влажность поднимается, а мокрое белье приходится сушить прямо в доме.
Очень часто причиной появления плесени в гостиной является именно сушка мокрого белья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. К счастью, исправить ситуацию можно достаточно легко, и это не потребует значительных усилий.
Как избежать появления плесени в доме?
Если вам когда-нибудь приходилось иметь дело с влажным помещением, конденсатом на окнах или даже черной плесенью, что быстро распространяется по стенам, вы уже точно знаете, насколько важно контролировать влажность в помещении.
И осенью и зимой делать это особенно сложно. И один из самых эффективных и одновременно простых способов сделать это – это использовать немецкую технику вентиляции, что называется. Stoßlüften.
С немецкого это переводится как "шоковая вентиляция" – и суть метода заключается в том, чтобы вытолкать устаревший воздух из дома и впустить большое количество свежего воздуха. Для этого нужно просто открыть окна всего на 3 – 5 минут, чтобы холодный и свежий воздух попал в дом и быстро освежил его.
Влага от белья, приготовления пищи и даже принятия ванной может накапливаться каждый день – и если помещение не проветривать как следует, это приведет к появлению плесени. А это не только влияет на эстетику дома, но и грозит серьезными проблемами для здоровья.
Как избавиться от плесени в доме?
Но если плесень в доме все же появилась, медлить с проблемой точно не стоит, пишет Martha Stewart. Для того, чтобы избавиться от небольшого количества плесени, можно использовать обычный уксус – его нужно разбавить с водой и залить в бутылку с пульверизатором.
Нанесите средство на стены, а потом потрите качественно щеткой, чтобы удалить плесень. Если же плесени очень много, тогда нужно обратиться к эксперту.
Какие еще лайфхаки для дома нужно знать?
- Ранее мы уже рассказывали, как можно легко почистить известковый налет на унитазе – для этого даже не придется использовать дорогую химию.
- Кроме того, с помощью народных средств можно избавиться даже от желтизны можно избавиться даже от желтизны на пластике. Для того, чтобы он снова стал белоснежный, понадобится только уксус и сода.
