К счастью, пластик возможно отбелить – и для этого даже не нужно использовать агрессивные химикаты. Достаточно будет нескольких народных средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота".
Как можно отбелить пластик?
Для того, чтобы качественно очистить пластиковые поверхности от пожелтения, нужно запастись кое-чем. В частности, понадобятся:
- зубная щетка;
- ватные диски;
- пищевая пленка;
- мочалка для мытья посуды;
- тазик с водой;
- сухая тряпка.
Большинство людей не уделяют достаточно времени областям вокруг пластиковых окон – и часто не хватает времени даже на то, чтобы мыть сами окна, что уж говорить о рамах вокруг них и подоконники. Впрочем, на самом деле за оба процесса нужно браться одновременно – и желательно еще и мыть жалюзи.
Вот как почистить подоконник от желтизны:
- уберите все лишнее с поверхности и начните готовить раствор;
- 4 ложки соды нужно смешать с водой, чтобы получилась густая паста;
- нанесите средство на пластик и оставьте на 10 минут, накрыв пищевой пленкой;
- после этого почистите подоконник зубной щеткой;
- смойте средство чистой тряпкой и вытрите насухо.
Еще одно средство почистить пластик от надоедливой желтизны – это обычный моющий раствор, пишет "Лизоформ". Для того, чтобы убрать желтые разводы, нужно взять или жидкое мыло, или натереть на стружку хозяйственное, и растворить его в теплой воде.
После этого раствором смачивают губку и протирают пластик.
Впрочем, не стоит для раствора использовать стиральный порошок, или средства, предназначенные для очистки сантехники – это может только навредить.
Что еще об уборке нужно знать?
- Ранее мы уже делились лайфхаком по мытью окон дома, чтобы не оставалось разводов. Лучше всего для чистки использовать мягкие губки из микрофибры, не содержащие ворса.
- Также дома можно приготовить одно мощное средство, что быстро уничтожает плесень в ванной.