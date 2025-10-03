Очень часто причиной появления плесени в гостиной является именно сушка мокрого белья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. К счастью, исправить ситуацию можно достаточно легко, и это не потребует значительных усилий.

Как избежать появления плесени в доме?

Если вам когда-нибудь приходилось иметь дело с влажным помещением, конденсатом на окнах или даже черной плесенью, что быстро распространяется по стенам, вы уже точно знаете, насколько важно контролировать влажность в помещении.

И осенью и зимой делать это особенно сложно. И один из самых эффективных и одновременно простых способов сделать это – это использовать немецкую технику вентиляции, что называется. Stoßlüften.

С немецкого это переводится как "шоковая вентиляция" – и суть метода заключается в том, чтобы вытолкать устаревший воздух из дома и впустить большое количество свежего воздуха. Для этого нужно просто открыть окна всего на 3 – 5 минут, чтобы холодный и свежий воздух попал в дом и быстро освежил его.

Влага от белья, приготовления пищи и даже принятия ванной может накапливаться каждый день – и если помещение не проветривать как следует, это приведет к появлению плесени. А это не только влияет на эстетику дома, но и грозит серьезными проблемами для здоровья.

Как избавиться от плесени в доме?

Но если плесень в доме все же появилась, медлить с проблемой точно не стоит, пишет Martha Stewart. Для того, чтобы избавиться от небольшого количества плесени, можно использовать обычный уксус – его нужно разбавить с водой и залить в бутылку с пульверизатором.

Нанесите средство на стены, а потом потрите качественно щеткой, чтобы удалить плесень. Если же плесени очень много, тогда нужно обратиться к эксперту.

