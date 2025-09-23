Уборка в ванной и туалете многие оттягивают до последнего – и это приводит к тому, что на сантехнике появляется толстый слой известкового налета, от которого не так просто избавиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота".
Как отмыть известковый налет?
Первый метод, который стоит попробовать – это использование раствора соды и уксуса. Смешайте продукты в равных количествах, по полстакана, а потом влейте смесь в унитаз или по бокам. Оставьте так на несколько часов, чтобы средство успело как следует подействовать. После этого нужно тщательно почистить все щеткой и смыть водой.
Кроме того, можно воспользоваться и другим продуктом из кухни – лимонной кислотой. Ею можно натереть санузел, или растворить несколько ложек в литре воды, а потом влить смесь в унитаз. Особенно тщательно стоит тереть стороны, на которых появился известковый осадок.
Унитаз можно отчистить / Фото Pexels
Вот еще несколько вариантов, которыми можно воспользоваться:
- вода и соль – это простой цвет удалить камень на унитазе. Достаточно растворить полстакана соли в воде, а затем полить средством стенки унитаза;
- стиральный порошок – он может эффективно очистить желтизну, образующуюся на стенках унитаза. Кроме того, в каждом доме точно найдется это стиральное средство.
- соляная кислота – ее можно приобрести в строительных магазинах, и она просто незаменима, когда нужно побороться со сложным налетом на унитазе.
Но перед тем, как начинать очистку унитаза, из него нужно удалить воду, пишет CleanGuard. Это значительно упростит процесс, а эффект от средств, что вы будете заливать внутрь, будет максимальным.
Что еще об уборке нужно знать?
