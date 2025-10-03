Цвілі в домі ніколи не буде: використайте 5-хвилинний німецький метод
- Німецький метод Stoßlüften, або "шокова вентиляція", допомагає уникнути появи цвілі шляхом швидкого провітрювання приміщення протягом 3-5 хвилин.
- Для видалення невеликої кількості цвілі можна використовувати розчин оцту з водою, нанесений за допомогою пульверизатора.
Цвіль та пліснява у домі стають особливо гострою проблемою восени, коли вологість підіймається, а мокру білизну доводиться сушити прямо у домі.
Дуже часто причиною появи плісняви у вітальні є саме сушіння мокрої білизни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. На щастя, виправити ситуацію можна досить легко, і це не вимагатиме значних зусиль.
Як уникнути появи цвілі в домі?
Якщо вам коли-небудь доводилося мати справу з вологим приміщенням, конденсатом на вікнах чи навіть чорною цвіллю, що швидко розповсюджується по стінах, ви вже точно знаєте, наскільки важливо контролювати вологість у приміщенні.
І восени та взимку робити це особливо складно. Та один з найбільш ефективних і водночас найпростіших способів зробити це – це використати німецьку техніку вентиляції, що називається. Stoßlüften.
З німецької це перекладається як "шокова вентиляція" – і суть методу полягає у тому, аби виштовхати застаріле повітря з дому та впустити велику кількість свіжого повітря. Для цього потрібно просто відкрити вікна всього на 3 – 5 хвилин, аби холодне та свіже повітря потрапило у дім та швидко освіжила його.
Волога від білизни, приготування їжі та навіть прийняття ванної може накопичуватися кожного дня – і якщо приміщення не провітрювати як слід, це призведе до появи плісняви. А це не тільки впливає на естетику оселі, але й загрожує серйозними проблемами для здоров'я.
Як позбутися цвілі в домі?
Та якщо цвіль в домі все ж з'явилася, зволікати з проблемою точно не варто, пише Martha Stewart. Для того, аби позбутися невеликої кількості цвілі, можна використати звичайнісінький оцет – його потрібно розбавити з водою та залити у пляшку з пульверизатором.
Нанесіть засіб на стіни, а тоді потріть якісно щіткою, аби видалити цвіль. Якщо ж плісняви дуже багато, тоді потрібно звернутися до експерта.
