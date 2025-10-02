Прогнать пауков из дома можно даже без применения химических средств, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Эксперты по уборке рассказали, что больше всего пауков привлекают темные и захламленные места.
Они любят плести паутину в углах или за мебелью. Самый эффективный способ борьбы с пауками – уменьшить количество насекомых в доме, которыми питаются пауки.
Как избавиться от пауков?
Уборка труднодоступных мест
Вычищайте все хорошо под шкафами, диванами и столешницами. Пауки предпочитают заброшенные темные углы, поэтому все хорошо очистите с помощью влажного веника или тряпки.
Уборка паутины
Удаление паутины приводит к потере дома паука и затрудняет размножение. Убрать ее нужно не только с видимых мест, но и скрытых участков.
Закрытие щелей
Довольно часто пауки попадают в дом через щели в стенах, под дверью и различные отверстия. Старайтесь их залатать или закрыть, чтобы пауки не появились в доме.
Пауков можно легко вывести из дома / Фото Pexels
Разместите подальше от дома дрова
Чаще всего пауки любят прятаться в компосте, мешках с садовыми материалами или дровах. Именно поэтому дачники советуют разместить их подальше от дома.
Уменьшите количество насекомых
Влажные места нужно убрать, правильно хранить продукты и поддерживать чистоту поверхностей. Чем меньше пищи для насекомых, тем меньше шансов, что ваш дом облюбуют пауки.
Зачем кокосовым маслом опрыскивать дом?
Британские эксперты советуют опрыскивать дом смесью кокосового масла и воды, чтобы отпугнуть пауков, которые не переносят запах кокоса.
Для участков с паутиной рекомендуется использовать смесь уксуса и кокосового масла, а также поддерживать чистоту и герметизировать щели, во избежание проникновения пауков.