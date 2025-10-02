Прогнать пауков из дома можно даже без применения химических средств, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Эксперты по уборке рассказали, что больше всего пауков привлекают темные и захламленные места.

Они любят плести паутину в углах или за мебелью. Самый эффективный способ борьбы с пауками – уменьшить количество насекомых в доме, которыми питаются пауки.

Как избавиться от пауков?

Уборка труднодоступных мест

Вычищайте все хорошо под шкафами, диванами и столешницами. Пауки предпочитают заброшенные темные углы, поэтому все хорошо очистите с помощью влажного веника или тряпки.

Уборка паутины

Удаление паутины приводит к потере дома паука и затрудняет размножение. Убрать ее нужно не только с видимых мест, но и скрытых участков.

Закрытие щелей

Довольно часто пауки попадают в дом через щели в стенах, под дверью и различные отверстия. Старайтесь их залатать или закрыть, чтобы пауки не появились в доме.



Пауков можно легко вывести из дома / Фото Pexels

Разместите подальше от дома дрова

Чаще всего пауки любят прятаться в компосте, мешках с садовыми материалами или дровах. Именно поэтому дачники советуют разместить их подальше от дома.

Уменьшите количество насекомых

Влажные места нужно убрать, правильно хранить продукты и поддерживать чистоту поверхностей. Чем меньше пищи для насекомых, тем меньше шансов, что ваш дом облюбуют пауки.

Зачем кокосовым маслом опрыскивать дом?