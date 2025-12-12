Независимо от того, какое масло вы используете то как именно, его хранения может оказаться значительно более коварной и сложной задачей, чем кажется на первый взгляд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как правильно хранить масло?

Если вы когда-то замечали, что ваше любимое масло для приготовления пищи начало горчить, причиной может быть неправильное его хранение на кухне. К сожалению, когда говорится о хранении масла, универсального решения нет. Единственный запрет, о котором часто не знают хозяйки – это то, что масло никогда нельзя хранить в шкафчике над плитой.

Дело в том, что так масло постоянно подвергается воздействию тепла в этом шкафу, и это приводит к тому, что оно начинает горчить. Большинство масел – и подсолнечное, и оливковое, и арахисовое, и кокосовое, лучше всего хранить в прохладном, темном и сухом месте, как можно дальше от солнечных лучей. Именно солнце и тепло приводят к тому, что масло становится прогорклым.



Масло может горчить из-за неправильного хранения / Фото Pexels

А прогорклое кулинарное масло не только имеет неприятный вкус, но и может негативно влиять на здоровье, поэтому употреблять его точно не стоит. И для того, чтобы избежать неприятного окисления, следует позаботиться о том, чтобы ограничить количество влаги и воздуха, контактирующих с маслом. Лучше всего для его хранения подходят стеклянные или металлические контейнеры, пишет Food&Wine.

К слову, некоторые хозяйки делают ошибку, когда ставят масло в холодильник – это существенно сокращает срок его хранения. Но некоторые виды масел, например трюфельное, фундуковое, масло грецкого ореха или фисташки можно хранить только в холодильнике.

Какие еще лайфхаки нужно знать?