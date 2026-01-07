Минусовая температура и холод в зимнее время являются затяжными, поэтому водители порой находятся в поиске простых способов, которые помогут утром сэкономить время, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Зачем одевать носки на зеркала авто?

Оказывается, что обычные носки могут пригодиться. Об интересном лайфхаке рассказал автомобильный эксперт компании Cinch Бен Велхэм. Он говорит, что нужно лишь на ночь накрывать боковые зеркала автомобиля старыми носками. Этот трюк поможет предотвратить образование инея и позволит начать движение без использования размораживателей.

Это может выглядеть странно и даже вызвать улыбку у соседей, но метод действительно работает. Ненужные носки сэкономят вам время в морозное утро,

– добавил эксперт.

Однако Уэлхэм предостерегает водителей от сомнительного лайфхака, который распространяется по сети. По его словам, использование картофеля для очистки стекла – не даст ничего хорошего. Вы лишь получите грязную пленку на лобовом стекле, которую будет сложнее вымыть, чем иней.

Внутри автомобиля часто есть еще одна проблема – конденсат. Его можно избежать благодаря использованию домашнего средства. Нужно лишь смешать 2 стакана воды с белым уксусом и добавить несколько капель средства для мытья посуды. Эту смесь надо перелить в пульверизатор и нанести тонким слоем на стекло.

"Уксус образует защитный барьер, а моющее средство уменьшает поверхностное натяжение капель, не давая влаге скапливаться. Тонкий слой самостоятельно высыхает и помогает надолго забыть о запотевании", – добавили эксперты.

Обратите внимание, что с 7 по 9 января в Украине ожидаются сильные снегопады, в частности 8 января ожидаются значительный снег и метели. В конце недели температура воздуха снизится до 7 – 12 градусов мороза днем и 12 – 17 градусов мороза ночью.

К слову, китайская марка BYD стала лидером рынка новых легковушек в Украине в 2025 году с 10 352 проданными авто, обогнав Tesla, пишет Укравтопром. BYD реализовала 2,26 миллиона электромобилей в 2025 году, что на 28% больше, чем в 2024 году, тогда как Tesla потерпела снижение продаж на 8,6%.

Какие интересные советы стоит знать?