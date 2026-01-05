Чтобы не замерзнуть в такие холодные дни, стоит утеплиться дома, даже при включенном отоплении, пишет 24 Канал со ссылкой на Cielo WiGle. Несколько маленьких хитростей помогут согреться и сохранить тепло в теле.

Как согреться в сильный холод?

Используйте тепло от душа. После горячего душа оставьте дверцу ванной комнаты открытой. Теплый пар повысит влажность и прогреет комнату утром или вечером.

Постелите ковры. Не все любят ковры на плитке, но она отдает холодом, поэтому лучше застелить пол этим полезным декором, который способен удержать до 10% тепла.

Впустите солнце в квартиру. Утренний свет может стать бесплатным источником тепла. Откройте шторы, чтобы солнце смогло прогреть комнату, а вечером их плотно закройте, чтобы сохранить накопленное тепло.

Герметизируйте окна. Довольно часто даже самые маленькие щели способны пропускать холод, поэтому в таком случае стоит воспользоваться силиконовым герметиком или специальными уплотнительными лентами. Можно даже наклеить прозрачную термопленку, чтобы в комнате стало еще теплее.



Окна зимой стоит герметизировать / Фото Freepik

Заблокируйте сквозняки. Холод часто тянет из-под дверей, поэтому сделайте стоппер из скрученного полотенца или приобретите специальный уплотнитель. Такая мелочь поможет заметно уменьшить потери тепла.

Включайте духовку. Во время нагрева духовка наполняет кухню теплом. Откройте дверь, чтобы тепло распространилось по всем комнатам, а после приготовления пищи – оставьте дверцу открытой.

Горячая грелка. Наполните бутылку водой и положите в кровать перед сном. Таким образом одеяло прогреется, а тепло продержится несколько часов.

Тепло одевайтесь тепло. Многослойная одежда – мастхэв на холодное время года. Наденьте дома термобелье, флис, шерстяные носки, чтобы сохранить тепло тела.

Увлажняйте воздух. Сухой воздух кажется холодным и пересушивает кожу, поэтому стоит использовать увлажнитель, чтобы пространство в комнате стало мягче.

А еще защитите дом от сквозняков, используя мешочки с песком или куски ткани для закрытия щелей в дверях и пластиковую пленку для утепления окон, пишет Better Homes&Gardens. Герметизируйте окна новым уплотнителем и держите межкомнатные двери открытыми для улучшения циркуляции воздуха.

Как еще сохранить тепло?