Станет мягким как облачко: 3 домашних средства, которые смягчают белье

Для улучшения белья большинство из нас используют смягчитель, но если он закончился, не спешите покупать новый. Оказывается, что есть натуральные заменители, которые ничем не хуже магазинного средства.

Их преимущество в том, что они без синтетических ароматизаторов и химических соединений, а белье после использования все равно станет мягким, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Домашние средства являются доступными, бюджетными и экологическими.

Читайте также Почему плохой запах в доме не исчезает: какая ошибка при стирке может забрать всю свежесть

Какие средства использовать вместо смягчителя?

Столовый уксус

Его польза в том, что он растворяет остатки моющего средства и минералы жесткой воды, поэтому ткань станет мягче и устранит посторонние запахи. Нужно добавить небольшое количество в отсек для ополаскивания – и после стирки белье станет приятным на ощупь.

До речі, знайти пральний порошок, кондиціонер для білизни, кисневий порошок за найкращими цінами можна на Prom. А ще сушарки, гель для прання, капсули і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Пищевая сода

Сода нейтрализует запахи и помогает волокнам остаться мягкими. Она довольно полезна для стирки детской, спортивной одежды или вещей для домашних любимцев.



Сода способна улучшить мягкость белья / Фото Freepik

Английская соль

В составе английской соли есть магний, который смягчает воду и улучшает действие стирального средства. Благодаря такому использованию ткани становятся мягче на ощупь.

Как лучше сушить одежду?

Эксперты говорят, что мягкость вещей не всегда зависит исключительно от стирки, но и от способа сушки. К примеру, шерстяные шарики ускоряют сушку, уменьшают статическое электричество и помогают избежать складок. Для получения легкого аромата, на шарик можно капнуть эфирное масло.

Хотя зимой сушка на воздухе не совсем удобна, но таким образом хорошо сохранится форма вещей. А еще есть интересный лайфхак на основе алюминиевой фольги. Ее нужно скомкать и бросить в сушилку. Она тоже поможет избавиться от статического электричества, если дома нет шерстяного шарика.

Эти простые ингредиенты точно обеспечат мягкость белья, поэтому после стирки вы получите свежие и приятные на ощупь ткани.

Обратите внимание, что при стирке свитера нельзя использовать горячую воду, стирать с другими вещами и применять агрессивные средства, пишет The Spuce. Свитер следует сушить горизонтально на полотенце, чтобы избежать его растяжения.

Температура воды при стирке свитера не должна превышать 30 градусов. Относительно режимов, то подойдут "Шерсть", "Деликатная стирка" или "Ручная стирка".

Какие еще есть полезные советы о стирке?