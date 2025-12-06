Стирка является таким простым бытовым делом, что большинство из нас ее делают автоматически, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Однако именно в этих повседневных действиях скрываются ошибки, которые портят нашу одежду. Отказавшись от определенных привычек, удастся сохранить вещи чистыми и аккуратными гораздо дольше.

Читайте также В стиральную машину нужно забросить один фрукт: это поможет справиться с распространенной проблемой

От каких привычек стирки стоит отказаться?

Стирка вещей в очень горячей воде

Когда-то еще наши бабушки стирали вещи в очень горячей воде, но ткани тогда были плотными и прочными – из грубого хлопка или льна. Современные материалы уже гораздо более деликатные и не выдерживают стирки в высоких температурах. А еще горячая вода может привести к потемнению ткани.

Кстати, найти стиральные машины или средства для них по лучшим ценам можно на Prom. А еще кондиционеры, порошки и кучу всего для стирки. Если оформите подписку Smart – доставка с Прома будет бесплатная.

Чрезмерное количество стирального порошка

Почему-то некоторые считают, что чем больше стирального порошка добавить, тем лучше выстирается одежда, но на самом деле – это так не работает. Частицы средства остаются в волокнах и удерживают запахи или грязь. Новые модели стиральных машин требуют одной капсулы или двух чайных ложек жидкого средства на полную загрузку.

Сильный аромат – не всегда о чистоте

Приятный запах после стирки должен быть, но не всегда он гарантия того, что вещь очищена. Сильно ароматизированные порошки могут прикрывать запахи пота или жира, которые снова проявятся, когда вещь нагреется от тела.

Стирка на одном и том же режиме

Чтобы одежда лучше выглядела и дольше служила, каждый раз надо настраивать стирку под конкретную загрузку, учитывая тип ткани, уровень загрязнения, размер партии и температуру воды. Это поможет сохранить вещи и уменьшить расходы.



Каждый раз нужно включать разный режим / Фото Freepik

Убеждены в том, что стиральная машинка очищается сама

Несмотря на то, что стиральная машина очищает одежду, внутри все равно накапливаются ворсинки, грязь и пыль. Машину нужно регулярно очищать раз в месяц, чтобы избежать неприятных запахов и продлить жизнь техники.

К слову, желтые пятна на подушках можно удалить, используя таблетку для посудомоечной машины вместо стирального порошка, пишет Express. Пищевая сода помогает осветлить ткань и удалить пятна, добавляя стакан соды к стирке подушки.

Какие надо знать лайфхаки о стирке?