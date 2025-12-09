Стане м'якою як хмаринка: 3 домашні засоби, які пом’якшують білизну

Для покращення білизни більшість з нас використовують пом’якшувач, та якщо він закінчився, не поспішайте купувати новий. Виявляється, що є натуральні замінники, які нічим не гірші за магазинний засіб.

Їхня перевага в тому, що вони без синтетичних ароматизаторів та хімічних сполук, а білизна після використання все одно стане м’якою, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Домашні засоби є доступними, бюджетними та екологічними.

Які засоби використовувати замість пом’якшувача?

Столовий оцет

Його користь у тому, що він розчиняє залишки миючого засобу й мінерали жорсткої води, тож тканина стане м’якшою й усуне сторонні запахи. Потрібно додати невелику кількість у відсік для ополіскування – і після прання білизна стане приємною на дотик.

Харчова сода

Сода нейтралізує запахи та допомагає волокнам залишитися м’якими. Вона доволі корисна для прання дитячого, спортивного одягу чи речей для домашніх улюбленців.



Сода здатна покращити м'якість білизни / Фото Freepik

Англійська сіль

У складі англійської солі є магній, який пом’якшує воду та покращує дію прального засобу. Завдяки такому використанню тканини стають м’якшими на дотик.

Як краще сушити одяг?

Експерти кажуть, що м’якість речей не завжди залежить виключно від прання, але й від способу сушіння. До прикладу, вовняні кульки прискорюють сушіння, зменшують статичну електрику й допомагають уникнути складок. Для отримання легкого аромату, на кульку можна капнути ефірну олію.

Хоч взимку сушіння на повітрі є не зовсім зручним, але таким чином добре збережеться форма речей. А ще є цікавий лайфхак на основі алюмінієвої фольги. Її потрібно зім’яти й кинути в сушарку. Вона теж допоможе позбутися статичної електрики, якщо вдома немає вовняної кульки.

Ці прості інгредієнти точно забезпечать м’якість білизни, тож після прання ви отримаєте свіжі та приємні на дотик тканини.

Зверніть увагу, що при пранні светра не можна використовувати гарячу воду, прати з іншими речами та застосовувати агресивні засоби, пише The Spuce. Светр слід сушити горизонтально на рушнику, щоб уникнути його розтягування.

Температура води при пранні светра не повинна перевищувати 30 градусів. Щодо режимів, то підійдуть "Вовна", "Делікатне прання" або "Ручне прання".

Які ще є корисні поради про прання?