Как пишет Westerlay Orchids, замачивание орхидеи – один из способов увлажнить субстрат и корни, особенно когда растение "сухое", передает 24 Канал.
Сколько времени следует замачивать орхидею?
По рекомендациям специалистов, ее можно оставлять в воде примерно 20 минут, а в экстремальных случаях – до 1 – 2 часов, если субстрат слишком сухой. После этого надо дать корням хорошо стечь и не допускать застоя влаги.
В то же время издание gardenstead отмечает, что не рекомендуется замачивать орхидею на очень длительное время – более 5 – 10 минут для некоторых видов – поскольку это может привести к недостатку кислорода в корнях.
Важно! Поэтому один из сбалансированных подходов – ориентироваться на состояние субстрата: если он высох, замочить на примерно 20 минут, а затем дать добро стечь и не оставлять воду в "стоячем" состоянии.
Сколько времени следует замачивать орхидею / Фото Unsplash
Какие есть секретные лайфхаки ухода за орхидеями?
- Орхидеи нуждаются в правильном освещении, влажности воздуха 40 – 60%, и умеренном поливе в зависимости от вида. Чтобы орхидея была здоровой, поливать ее надо тогда, когда почва подсохла, потому что она не терпит застоя воды.
- Раз в 2 года орхидеи следует пересаживать, а для стимуляции роста и цветения подпитывать удобрениями каждые 2 – 3 недели.