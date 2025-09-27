Как пишет Westerlay Orchids, замачивание орхидеи – один из способов увлажнить субстрат и корни, особенно когда растение "сухое", передает 24 Канал.

Сколько времени следует замачивать орхидею?

По рекомендациям специалистов, ее можно оставлять в воде примерно 20 минут, а в экстремальных случаях – до 1 – 2 часов, если субстрат слишком сухой. После этого надо дать корням хорошо стечь и не допускать застоя влаги.

В то же время издание gardenstead отмечает, что не рекомендуется замачивать орхидею на очень длительное время – более 5 – 10 минут для некоторых видов – поскольку это может привести к недостатку кислорода в корнях.

Важно! Поэтому один из сбалансированных подходов – ориентироваться на состояние субстрата: если он высох, замочить на примерно 20 минут, а затем дать добро стечь и не оставлять воду в "стоячем" состоянии.



Сколько времени следует замачивать орхидею / Фото Unsplash

Какие есть секретные лайфхаки ухода за орхидеями?