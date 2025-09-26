Посадка лилий – это задача, для которой нужно подобрать идеальное время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Birds&Blooms. Сажать цветы можно как весной, так и осенью, и каждое время года имеет свои преимущества.
Когда сажать лилии в саду?
Осень немного снисходительнее для посадки луковиц, но все же лучшим временем для высадки лилий считается весна. Дело в том, что лилии, приобретенные весной, до того всю зиму хранились в контролируемых условиях, и очень стремятся прорасти.
Садовница Ванесса Элмс рассказала, что после посадки одного и того же сорта лилий в два разных сезона, она заметила, что весенняя посадка все же обеспечивает более сильное начало роста и быстрое цветение.
У луковиц, посаженных осенью, следующего года мы видим скромное цветение, и высота растения не будет стандартной для этого сорта, – поделилась она.
Зато весенняя посадка даст гораздо лучшие результаты. Поэтому лучше выкопать луковицы лилий осенью, а вот посадку отложить до весеннего периода.
Лилии лучше всего сажать весной, а не осенью / Фото Pexels
Как сажать лилии?
Во время посадки луковицы нужно заглублять на 20 – 25 сантиметров от верхушки луковицы до поверхности почвы. Но если в регионе в течение дня достаточно жарко, нужно добавить дополнительные 10 сантиметров, пишет Garden Design.
Также советуют высаживать лилии на поднятых грядках, чтобы обеспечить для них лучший дренаж. К тому же цветы будут выглядеть лучше, если их сажать группами по три или даже больше луковиц. А в районах, где выпадает много осадков, луковицы советуют сажать набок, чтобы избежать гниения.
Также нужно учесть кислотность почвы – если она высокая, садоводы советуют добавить немного извести в землю во время посадки.
Что еще нужно знать о посадке растений в саду?
Осень – это очень удачный период для высадки пионов – но для того, чтобы они быстро порадовали цветением, нужно соблюдать несколько очень важных шагов.
Также после выкапывания картофеля на огороде можно высеять сидераты. Одним из лучших считается фацелия – она не только обогатит почву, но и привлечет на участок опылителей.