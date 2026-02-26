Положите фольгу в морозилку: малоизвестный трюк, который уменьшает потребление энергии
- Алюминиевая фольга в морозильной камере помогает избежать накопления льда и уменьшает потребность в частом размораживании.
- Фольга также может использоваться для очистки кранов от минеральных отложений, не повреждая металл.
Алюминиевая фольга уже давно стала незаменимой на кухне. Она помогает сохранить свежесть продуктов, запекать блюда или хранить пищу. Однако ее можно использовать и в морозильной камере. Фольга способна облегчить процесс размораживания и предотвратит образование льда.
Независимо от типа морозильной камеры, со временем на стенках и полках появляется слой инея, пишет Petit Chef. Это не только затрудняет доступ к продуктам, но и заставляет чаще проводить размораживание. Именно здесь на помощь приходит фольга.
Зачем фольгу класть в морозильную камеру?
Если льда немного, достаточно разместить листы фольги внутри морозильной камеры. Если же льда уже накопилось много, то сперва надо полностью разморозить устройство, а после очистки застелить внутренние поверхности алюминиевыми листами.
Перед этим продукты надо вынуть из морозильной камеры, тогда разложить фольгу по стенкам, на дно и верхние части, а после этого – вернуть продукты на место. Алюминиевый слой создает барьер, который препятствует накоплению льда и уменьшает потребность в частой разморозке.
Фольга уменьшает накопление льда в морозилке / Фото Pexels
Фольгу также можно применить и для выдвижных ящиков. Если выстелить их фольгой, то очистка станет проще. Достаточно будет только заменить листы на новые.
Кроме того, накопления льда на морозильной камере незаметно увеличивает счета за электроэнергию и сокращает срок службы прибора. Если льда много, то морозильная камера начинает работать интенсивнее, чтобы сохранить продукты холодными.
Поэтому именно благодаря фольге удастся поддерживать морозильную камеру в опрятном состоянии и избегать лишних хлопот со льдом.
Как использовать фольгу в быту?
Алюминиевая фольга эффективно удаляет минеральные отложения из кранов благодаря абразивному действию, не царапая металл, пишет Apartent Therapy. Для очистки крана фольгу надо смять в шарик, смочить водой и осторожно протереть поверхность, а затем вытереть насухо.
Специалисты отмечают, что такой метод прекрасно подходит для классических хромированных смесителей. Фольга быстро убирает тусклость и возвращает металлу зеркальный блеск.
Частые вопросы
Какая польза от использования фольги в морозильной камере?
Фольга создает барьер, препятствующий накоплению льда, уменьшает потребность в частой разморозке и помогает поддерживать морозильную камеру в опрятном состоянии.
Как фольга помогает уменьшить счета за электроэнергию?
Накопление льда заставляет морозильную камеру работать интенсивнее, что увеличивает потребление электроэнергии. Благодаря фольге льда меньше, и прибор работает эффективнее, что помогает уменьшить счета за электроэнергию.
Можно ли использовать фольгу в других случаях в быту?
Так, фольга эффективна для очистки минеральных отложений на кранах. Она обладает абразивным действием, не царапает металл, что делает ее идеальной для восстановления блеска хромированных смесителей.