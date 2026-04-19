Многие считают, что чем выше температура стирки, тем лучше будет результат, пишет Express. Однако режим с максимальной температурой (до 90 градусов) не всегда оправдан.

Он хорошо очищает, но может повредить ткани и увеличить счета за электроэнергию, поэтому для ежедневной стирки такой вариант не подходит.

Что нужно знать о режимах 60 и 40 градусов?

Стирка в температуре 60 градусов нужна тогда, когда важно избавиться от вещей с бактериями или постирать сильно загрязненные вещи. Его часто используют для белья или очистки вещей после болезни.

Высокая температура эффективно справляется с микробами, но регулярное использование такого режима является совсем неэкономным.

Стирка в 40 градусах считается самым популярным режимом, однако не всегда такой вариант является лучшим. Машина работает достаточно интенсивно, тратя много ресурсов, а эффективность очистки при этом не всегда оправдывает такие расходы.



Лучшим вариантом считается стирка при 30 градусах тепла. Такой режим позволяет уменьшить потребление электроэнергии, при этом качество стирки остается на должном уровне для большинства вещей.

К слову, стирка одежды наизнанку помогает сохранить внешний вид вещей, защищая ткань от трения и сохраняя насыщенность цветов, пишет Real Simple.

Метод особенно полезен для джинсов, яркой и темной одежды, вещей с принтами и вышивкой, а также спортивной одежды, активно впитывающей пот и запахи.