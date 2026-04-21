В СССР клали лавровый лист под кровать: зачем это делали на самом деле
- В СССР лавровый лист использовали как ароматизатор и средство против насекомых из-за его эфирных масел.
- Лавровый лист помогал устранить неприятные запахи, отпугивать насекомых и служил успокаивающим средством, но мог вызвать раздражение или головную боль.
Во времена СССР выбор бытовой химии и лекарств был минимальным, поэтому люди придумывали различные способы, которые должны были бы облегчить их жизнь. Один из таких лайфхаков – использование лаврового листа под подушкой или матрасом.
Сейчас такое действие кажется странным и непонятным, но тогда оно имело практическое объяснение, пишет Oboz.ua. Оказывается, что обычный лавровый лист решал сразу несколько проблем – от неприятных запахов до борьбы с вредителями.
Почему когда-то все использовать лавровый лист?
Лавровый лист содержит эфирные масла, которые обеспечивают ему сильный аромат. В закрытых квартирах с плохой вентиляцией он становился универсальным средством – ароматизатором и вспомогательной защитой от насекомых.
Устранение неприятных запахов
Когда-то не было освежителей воздуха, поэтому лавровый лист использовали как натуральную альтернативу. Его аромат помогал перебить запах сырости или старой мебели.
Для этого выбирали целые листья без повреждений и немного разминали в руках, чтобы активизировать запах, а потом клали в тканевые мешочки или просто под подушку или матрас.
Даже сейчас лавровый лист вставляют в лимон, чтобы создать натуральный ароматизатор, который устраняет посторонние запахи и освежает воздух, пишет Wprost. Аромат будет держаться несколько дней.
Чтобы сделать эффект еще более долгим – нужно добавить соль. Она впитает лишнюю влагу, благодаря чему лимон начнет медленнее портиться и дольше будет отдавать аромат вместе с лавровым листом.
Натуральный репеллент
С помощью лавровых листьев можно было бороться с насекомыми. В те времена постельные клопы и моль были настоящей проблемой, а эффективных средств – мало.
Аромат лавровых листьев считался отпугивающим для вредителей, поэтому его раскладывали под матрасами, в углах кровати или вблизи мест, где могли появляться насекомые.
Борьба с бессонницей
Оказывается, что лавровый лист может быть успокаивающим средством. Его аромат помогает расслабиться и быстрее заснуть. Когда-то это был простой вариант домашней ароматерапии после напряженного дня.
Для сна хватало 2 – 3 таких листьев, а для защиты от насекомых использовали большее количество. Несмотря на натуральность, использование лавровых листьев имело определенные недостатки. Эфирные масла лавра вызывали насморк, раздражали слизистую и даже ухудшали дыхание у чувствительных людей.
Чрезмерное количество могло привести к головной боли или тошноте. И хотя в определенных случаях лавровый лист имел логику, однако требовал осторожности в использовании.
Какие еще есть интересные лайфхаки?
Существует несколько простых методов заточки терки: с помощью ножа, фольги, отвертки, наждачной бумаги или керамической чашки.
Для ароматизации одежды после стирки рекомендуется использовать многоразовые шарики для сушки с несколькими каплями разведенного эфирного масла.
Частые вопросы
Почему в СССР клали лавровый лист под кровать?
Лавровый лист использовали как универсальное средство - его аромат помогал устранять неприятные запахи, а также отпугивал насекомых, таких как постельные клопы и моль.
Какие недостатки могли возникать при использовании лавровых листьев?
Эфирные масла лавровых листьев могли вызвать насморк, раздражать слизистую оболочку и ухудшать дыхание у чувствительных людей - чрезмерное количество листьев могло привести к головной боли или тошноте.
Как лавровый лист помогал бороться с бессонницей?
Аромат лавровых листьев действовал как успокаивающее средство - помогал расслабиться и быстрее заснуть, служа простым вариантом домашней ароматерапии.