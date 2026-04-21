В СССР клали лавровый лист под кровать: зачем это делали на самом деле

Во времена СССР выбор бытовой химии и лекарств был минимальным, поэтому люди придумывали различные способы, которые должны были бы облегчить их жизнь. Один из таких лайфхаков – использование лаврового листа под подушкой или матрасом.

Сейчас такое действие кажется странным и непонятным, но тогда оно имело практическое объяснение, пишет Oboz.ua. Оказывается, что обычный лавровый лист решал сразу несколько проблем – от неприятных запахов до борьбы с вредителями.

Читайте также Зачем в СССР холодильник застилали газетами: ответ удивит

Почему когда-то все использовать лавровый лист?

Лавровый лист содержит эфирные масла, которые обеспечивают ему сильный аромат. В закрытых квартирах с плохой вентиляцией он становился универсальным средством – ароматизатором и вспомогательной защитой от насекомых.

Устранение неприятных запахов

Когда-то не было освежителей воздуха, поэтому лавровый лист использовали как натуральную альтернативу. Его аромат помогал перебить запах сырости или старой мебели.

Для этого выбирали целые листья без повреждений и немного разминали в руках, чтобы активизировать запах, а потом клали в тканевые мешочки или просто под подушку или матрас.

Даже сейчас лавровый лист вставляют в лимон, чтобы создать натуральный ароматизатор, который устраняет посторонние запахи и освежает воздух, пишет Wprost. Аромат будет держаться несколько дней.

Чтобы сделать эффект еще более долгим – нужно добавить соль. Она впитает лишнюю влагу, благодаря чему лимон начнет медленнее портиться и дольше будет отдавать аромат вместе с лавровым листом.

Натуральный репеллент

С помощью лавровых листьев можно было бороться с насекомыми. В те времена постельные клопы и моль были настоящей проблемой, а эффективных средств – мало.

Аромат лавровых листьев считался отпугивающим для вредителей, поэтому его раскладывали под матрасами, в углах кровати или вблизи мест, где могли появляться насекомые.



Лавровые листья были натуральным репеллентом / Фото Pexels

Борьба с бессонницей

Оказывается, что лавровый лист может быть успокаивающим средством. Его аромат помогает расслабиться и быстрее заснуть. Когда-то это был простой вариант домашней ароматерапии после напряженного дня.

Для сна хватало 2 – 3 таких листьев, а для защиты от насекомых использовали большее количество. Несмотря на натуральность, использование лавровых листьев имело определенные недостатки. Эфирные масла лавра вызывали насморк, раздражали слизистую и даже ухудшали дыхание у чувствительных людей.

Чрезмерное количество могло привести к головной боли или тошноте. И хотя в определенных случаях лавровый лист имел логику, однако требовал осторожности в использовании.

Какие еще есть интересные лайфхаки?