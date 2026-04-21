Зараз така дія здається дивною й незрозумілою, але тоді вона мала практичне пояснення, пише Oboz.ua. Виявляється, що звичайний лавровий листок вирішував одразу кілька проблем – від неприємних запахів до боротьби зі шкідниками.

Чому колись всі використовувати лавровий листок?

Лавровий листок містить ефірні олії, які забезпечують йому сильний аромат. У закритих квартирах з поганою вентиляцією він ставав універсальним засобом – ароматизатором та допоміжним захистом від комах.

Усунення неприємних запахів

Колись не було освіжувачів повітря, тому лавровий лист використовували як натуральну альтернативу. Його аромат допомагав перебити запах сирості чи старих меблів.

Для цього обирали цілі листки без пошкоджень й трохи розминали в руках, щоб активізувати запах, а тоді клали у тканинні мішечки чи просто під подушку або матрац.

Навіть зараз лавровий листок вставляють у лимон, щоб створити натуральний ароматизатор, який усуває сторонні запахи і освіжає повітря, пише Wprost. Аромат триматиметься кілька днів.

Щоб зробити ефект ще довшим – потрібно додати сіль. Вона вбере зайву вологу, завдяки чому лимон почне повільніше псуватися й довше віддаватиме аромат разом з лавровим листком.

Натуральний репелент

За допомогою лаврового листя можна було боротися з комахами. У ті часи постільні клопи та міль були справжньою проблемою, а ефективних засобів – обмаль.

Аромат лаврового листя вважався відлякувальним для шкідників, тому його розкладали під матрацами, у кутах ліжка чи поблизу місць, де могли з’являтися комахи.



Лаврове листя було натуральним репелентом / Фото Pexels

Боротьба з безсонням

Виявляється, що лавровий лист може бути заспокійливим засобом. Його аромат допомагає розслабитися й швидше заснути. Колись це був простий варіант домашньої ароматерапії після напруженого дня.

Для сну вистачало 2 – 3 таких листків, а для захисту від комах використовували більшу кількість. Попри натуральність, використання лаврового листя мало певні недоліки. Ефірні олії лавра викликали нежить, подразнювали слизову й навіть погіршували дихання у чутливих людей.

Надмірна кількість могла призвести до головного болю чи нудоти. І хоч у певних випадках лавровий лист мав логіку, проте вимагав обережності у використанні.

