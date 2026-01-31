То, что сейчас кажется абсурдным, тогда было привычным делом, пишет Oboz.ua. Многие из нас помнят, как наши мамы или бабушки застилали газетами полки холодильника, и на это была определенная причина.

Читайте также Лед в морозилке – переплата за свет: как ее разморозить за 10 минут

Зачем в холодильник клали газеты?

Холодильники советского производства работали нестабильно. Они плохо держали температуру, не контролировали влажность и быстро обрастали льдом. Из-за этого продукты портились очень быстро.

Самой большой проблемой была влажность. Ее избыток приводил к плесени и гниению, поэтому продукты мгновенно становились непригодными к жизни. Тогда газеты были хоть и примитивным, но действительно действенным способом урегулировать микроклимат.

Бумага хорошо впитывала лишнюю влагу, а когда воздух в холодильнике пересыхал, то постепенно отдавал его обратно. Однако такой "фильтр" приходилось часто менять, потому что мокрые и загрязненные газеты начинали плесневеть.



Старые холодильники плохо работали / Фото Pexels

А еще в газеты заворачивали продукты. В них паковали хлеб, чтобы он дольше оставался свежим, колбасу и сыр, а также овощи – картофель, морковь или лук. Также газетой выстилали полку, чтобы не тратить время на отмывание пятен от испорченных продуктов, потому что такое случалось часто. Тогда загрязненный лист просто выбрасывали и заменяли новым.

Тогда альтернатив просто не существовало. Полиэтиленовые пакеты были дефицитом и считались ценностью. Их мыли, сушили и использовали до последнего. А вот газеты стоили копейки и были у каждого в доме. В то время газета была вынужденным изобретением в эпоху недостатка всего. Сейчас этот лайфхак – лишь воспоминание о тех временах.

Зачем в холодильнике держать туалетную бумагу?

Туалетная бумага в холодильнике действует как абсорбент, впитывая влагу и нейтрализуя запахи без химии, сообщает TikTok Irysik3076. Один рулон туалетной бумаги можно использовать 2–3 недели, после чего его заменяют. Бумага поглощает избыточную влагу, которая чаще всего появляется из-за овощей, открытые блюда, кастрюли без крышек.

Какие еще советы стоит знать?