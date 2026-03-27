Виявляється, освіжити повітря в унітазі можна в досить незвичний спосіб, пишуть в "Добрих новинах". Цей метод кардинально відрізняється від всіх, які ви могли колись знати.

Як вивести поганий запах з туалету?

У коробку від сірників потрібно покласти подрібнене активоване вугілля. Його перевага полягає в тому, що воно допомагає боротися із неприємними запахами.

Отже, у кришці коробки потрібно зробити кілька маленьких отворів, а тоді цю коробку ставлять в непомітне місце – до прикладу, за унітазом. Така маленька річ не привертатиме зайву увагу, але поступово робитиме свою справу.

Активоване вугілля добре вбирає вологу й сторонні запахи, тож повітря стає свіжішим, а в кімнаті – набагато краще пахне. Крім того, зменшується ризик появи зайвої вологи, яка може сприяти розвитку плісняви.



Активоване вугілля забере увесь поганий запах

Якщо у приміщенні підвищена вологість, то вміст коробки потрібно оновлювати приблизно раз на тиждень. Такий спосіб допоможе підтримувати чистоту й приємний запах без зайвих зусиль.

А якщо ще й потрібно відмити унітаз від іржі, то допоможе таблетка для посудомийної машини, пише Martha Stewart. Вона здатна ефективно видалити іржу та наліт в унітазі завдяки своїм ферментам і лужним компонентам. Рекомендується кидати таблетку в бачок унітазу на ніч для максимального очищення та усунення неприємного запаху.

