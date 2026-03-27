Виявляється, освіжити повітря в унітазі можна в досить незвичний спосіб, пишуть в "Добрих новинах". Цей метод кардинально відрізняється від всіх, які ви могли колись знати.
Читайте також Очистити зливний бачок від іржі та нальоту дуже просто: допоможуть 3 склянки розчину
Як вивести поганий запах з туалету?
У коробку від сірників потрібно покласти подрібнене активоване вугілля. Його перевага полягає в тому, що воно допомагає боротися із неприємними запахами.
Отже, у кришці коробки потрібно зробити кілька маленьких отворів, а тоді цю коробку ставлять в непомітне місце – до прикладу, за унітазом. Така маленька річ не привертатиме зайву увагу, але поступово робитиме свою справу.
Активоване вугілля добре вбирає вологу й сторонні запахи, тож повітря стає свіжішим, а в кімнаті – набагато краще пахне. Крім того, зменшується ризик появи зайвої вологи, яка може сприяти розвитку плісняви.
Активоване вугілля забере увесь поганий запах / Фото Freepik
Якщо у приміщенні підвищена вологість, то вміст коробки потрібно оновлювати приблизно раз на тиждень. Такий спосіб допоможе підтримувати чистоту й приємний запах без зайвих зусиль.
А якщо ще й потрібно відмити унітаз від іржі, то допоможе таблетка для посудомийної машини, пише Martha Stewart. Вона здатна ефективно видалити іржу та наліт в унітазі завдяки своїм ферментам і лужним компонентам. Рекомендується кидати таблетку в бачок унітазу на ніч для максимального очищення та усунення неприємного запаху.
Які ще лайфхаки варто дізнатися?
Для видалення нальоту з кранів можна використовувати суміш оцту з водою або пасту з харчової соди та води.
Ванна кімната повинна бути розташована якомога далі від вхідних дверей, щоб енергія не "витікала". Сантехніка повинна бути в хорошому стані, а система вентиляції працювати справно, щоб уникнути "витікання" домашнього бюджету та підтримувати циркуляцію енергії.